Почему невозможно продавать газ для населения по себестоимости: объяснение Витренко
Себестоимость газа, добытого в Украине, составляет лишь 2,6 гривны за кубометр. Однако Украина продает его для потребителей по предельной цене в 6,99 гривны и то лишь на время карантина.
Источник:"Радио Свобода"
Однако, по словам Юрия Витренко, Украина не может продавать голубое топливо по себестоимости из-за необходимости наполнять госбюджет.
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Исполняющий обязанности министра энергетики пояснил, что многие люди в Украине не могут платить газ даже по 2,6 гривны.
Есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить,
– заметил он.
Кроме того, Витренко напомнил, что необходимо платить налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления. Он добавил, что госбюджет – это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону.
В Украине снизили цену на газ: главное
- Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения. Поэтому, на период карантина предельная цена на газ составляет 6,99 гривны за кубометр.
- В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривны за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.
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