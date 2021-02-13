Себестоимость газа, добытого в Украине, составляет лишь 2,6 гривны за кубометр. Однако Украина продает его для потребителей по предельной цене в 6,99 гривны и то лишь на время карантина.

Однако, по словам Юрия Витренко, Украина не может продавать голубое топливо по себестоимости из-за необходимости наполнять госбюджет.

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Исполняющий обязанности министра энергетики пояснил, что многие люди в Украине не могут платить газ даже по 2,6 гривны.

Есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить,

– заметил он.

Кроме того, Витренко напомнил, что необходимо платить налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления. Он добавил, что госбюджет – это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону.

В Украине снизили цену на газ: главное

Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения. Поэтому, на период карантина предельная цена на газ составляет 6,99 гривны за кубометр.

об Поэтому, на период карантина предельная цена на газ В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривны за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу