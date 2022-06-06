Почему НБУ включил "печатный станок"
НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть грубо говоря – запустить печатный станок. Но этот шаг был вынужденным, от него больше пользы, чем вреда.
Об этом в интервью 24 каналу рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
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Почему НБУ прибег к дополнительной эмиссии гривны
В первые месяцы полномасштабной войны Украине нужно было срочно найти деньги, чтобы финансировать военную отрасль для защиты от России, а также обеспечивать социальные выплаты, пенсии и зарплаты населению. Альтернативного решения, где взять деньги быстро, – не было.
Этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение и мы понимаем, что это крайний шаг, к которому мы все вместе прибегли для того, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было.
Деньги нужны были быстро
Многие страны согласились оказать финансовую помощь, а ряд организаций согласовали кредиты Украине в первые недели полномасштабной войны. Но из-за бюрократии – решения должны были пройти несколько этапов одобрения внутри страны или организации – это заняло много времени. А деньги были нужны уже.
Как дополнительная эмиссия влияет на инфляцию
В настоящее время Национальный банк выкупил у Минфина 120 миллиардов гривен. Но это практически не повлияло на инфляцию, поскольку в обращении эта гривна не осталась.
- НБУ фактически отдал эту сумму Министерству финансов;
- Минфин за нее профинансировал все необходимые расходы;
- Затем украинские импортеры купили у Нацбанка валюту;
- Соответственно, НБУ забрал с рынка ту гривну, которую дополнительно вывел.
Фактически эта гривна не осталась на рынке, не осталась в обращении, поэтому она оказала очень ограниченное влияние. Я бы даже сказала, вообще не оказывала влияния на инфляцию. Потому что инфляция сегодня драйвится немного другими факторами,
– подчеркнула Рожкова.
При этом первая заместитель главы НБУ подчеркнула, что дополнительная эмиссия национальной валюты – это крайний шаг, к которому прибегают центральные банки стран. И это не должно являться систематическим источником наполнения бюджета. Поэтому очень важно, чтобы Украина в дальнейшем работала с международными партнерами для финансовой поддержки, а также вернулась к довоенным уровням налогов.
Напомним, что НБУ резко увеличил учетную ставку с 10% до 25%. Об этом и других важных шагах Нацбанка читайте в полном интервью 24 каналу с Екатериной Рожковой уже в скором времени.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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