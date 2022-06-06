Почему НБУ включил "печатный станок"

НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть грубо говоря – запустить печатный станок. Но этот шаг был вынужденным, от него больше пользы, чем вреда.

Об этом в интервью 24 каналу рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Почему НБУ прибег к дополнительной эмиссии гривны

В первые месяцы полномасштабной войны Украине нужно было срочно найти деньги, чтобы финансировать военную отрасль для защиты от России, а также обеспечивать социальные выплаты, пенсии и зарплаты населению. Альтернативного решения, где взять деньги быстро, – не было.

Екатерина Рожкова Первая заместитель главы Нацбанка Этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение и мы понимаем, что это крайний шаг, к которому мы все вместе прибегли для того, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было.

Деньги нужны были быстро

Многие страны согласились оказать финансовую помощь, а ряд организаций согласовали кредиты Украине в первые недели полномасштабной войны. Но из-за бюрократии – решения должны были пройти несколько этапов одобрения внутри страны или организации – это заняло много времени. А деньги были нужны уже.

Как дополнительная эмиссия влияет на инфляцию

В настоящее время Национальный банк выкупил у Минфина 120 миллиардов гривен. Но это практически не повлияло на инфляцию, поскольку в обращении эта гривна не осталась.

НБУ фактически отдал эту сумму Министерству финансов;

Минфин за нее профинансировал все необходимые расходы;

Затем украинские импортеры купили у Нацбанка валюту;

Соответственно, НБУ забрал с рынка ту гривну, которую дополнительно вывел.

Фактически эта гривна не осталась на рынке, не осталась в обращении, поэтому она оказала очень ограниченное влияние. Я бы даже сказала, вообще не оказывала влияния на инфляцию. Потому что инфляция сегодня драйвится немного другими факторами,

– подчеркнула Рожкова.

При этом первая заместитель главы НБУ подчеркнула, что дополнительная эмиссия национальной валюты – это крайний шаг, к которому прибегают центральные банки стран. И это не должно являться систематическим источником наполнения бюджета. Поэтому очень важно, чтобы Украина в дальнейшем работала с международными партнерами для финансовой поддержки, а также вернулась к довоенным уровням налогов.

Напомним, что НБУ резко увеличил учетную ставку с 10% до 25%. Об этом и других важных шагах Нацбанка читайте в полном интервью 24 каналу с Екатериной Рожковой уже в скором времени.

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