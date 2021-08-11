Недостаточно средств: НБУ признал банк "Земельный Капитал" неплатежеспособным

Банк "Земельный капитал" отнесли к категории неплатежеспособных. Правление Национального банка приняло такое решение в связи с невыполнением банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Почему банк признали неплатежеспособным

От 11 августа банк "Земельный Капитал" отнесен к категории неплатежеспособных. Однако сначала, 1 июля, правления НБУ отнесло банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

Читайте также Есть риски для экономики Украины, – банки просят свернуть программу кредитования "5-7-9%"

С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов,

– пояснили в НБУ.

Также в Нацбанке пояснили, что доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков. Поэтому отнесение "Зеленого Капитала" в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который, как подчеркнул регулятор, по состоянию на сегодня – устойчив.

Кому вернут деньги

Около 70% вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, рассказали в НБУ. Однако, если размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен.

Те кто имел в банке вклады с большим размером – получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

В целом же возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 миллиона гривен (92% от общей суммы вкладов физлиц).