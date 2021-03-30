Почему многоуровневая пенсионная система является более надежной: обьяснение Минсоцполитики
В рамках инициативы Министерства социальной политики "10 вопросов и ответов про пенсионные накопления" в структуре рассказали о системе пенсионных накоплений в других странах. Как отметило министерство, пенсионные накопления - это не "украинский велосипед".
Источник:Министерство социальной политики
В Украине еще в 2003 году должны были заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор, а добровольные пенсионные взносы имеют лишь 9% населения, то есть меньше миллиона людей.
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Пенсионные накопления в странах мира
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследовала семьдесят сем стран, где есть пенсионные накопления и сравнила процентное отношение накоплений к ВВП. Согласно исследованию в Украине этот процент составляет 0,1 и она вместе с Пакистаном, у которого идентичен показатель, разделили последнюю строчку рейтинга.
Что такое ВВПВаловой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.
Инфографика Министерства социальной политики
Многоуровневая система накоплений
В Минсоцполитики отмечают, что формат накопительной пенсионной системы не является панацеей от низких пенсий и имеет ряд своих недостатков. В то время как солидарная пенсия зависит от демографического показателя и устойчива к инфляции, то накопительная система наоборот устойчива к демографическим показателям и уязвима к финансовым рискам.
Что такое пенсионные накопленияСистема пенсионных накоплений имеет различные формы, в зависимости от страны. Но в целом – это система, когда человек, работодатель, или сразу оба платят ежемесячно конкретный процент в специальный пенсионный фонд, которым пенсионер будет пользоваться после выхода на пенсию. Одним из отличий и преимуществ пенсионных накоплений, в отличие от солидарных пенсий – то, что их можно передать по наследству.
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Поэтому именно многоуровневая система должна быть наиболее выгодной для пенсионеров, ведь один уровень дополняет другой и уменьшает риски для человека. В качестве примера, Министерство приводит страны, где отказались от солидарного уровня вообще или существенно его сократили, но проблемы с пенсионным обеспечением остались.
Что такое солидарная пенсияСолидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда, работающие граждане уплачивают взносы в Пенсионный фонд Украины, и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.
Сочетание, когда человек будет получать часть доходов из солидарного уровня, а часть – с накопительного – это более надежная система, чем любой один из уровней,
– отмечают в Минсоцполитики.
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