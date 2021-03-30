В рамках инициативы Министерства социальной политики "10 вопросов и ответов про пенсионные накопления" в структуре рассказали о системе пенсионных накоплений в других странах. Как отметило министерство, пенсионные накопления - это не "украинский велосипед".

В Украине еще в 2003 году должны были заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор, а добровольные пенсионные взносы имеют лишь 9% населения, то есть меньше миллиона людей.

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Пенсионные накопления в странах мира

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследовала семьдесят сем стран, где есть пенсионные накопления и сравнила процентное отношение накоплений к ВВП. Согласно исследованию в Украине этот процент составляет 0,1 и она вместе с Пакистаном, у которого идентичен показатель, разделили последнюю строчку рейтинга.

Напомним! В 2020 году ВВП Украины упал на 4% и составил 4 194,1 миллиарда гривен.

В восьми из семидесяти семи исследуемых стран активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП. В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных систем составляют около 70% от ВВП.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

Инфографика Министерства социальной политики

Интересно! В течение последнего десятилетия только в двух из исследуемых стран снизились активы накопительных пенсионных систем, в остальных – выросли.

Многоуровневая система накоплений

В Минсоцполитики отмечают, что формат накопительной пенсионной системы не является панацеей от низких пенсий и имеет ряд своих недостатков. В то время как солидарная пенсия зависит от демографического показателя и устойчива к инфляции, то накопительная система наоборот устойчива к демографическим показателям и уязвима к финансовым рискам.

Что такое пенсионные накопления Система пенсионных накоплений имеет различные формы, в зависимости от страны. Но в целом – это система, когда человек, работодатель, или сразу оба платят ежемесячно конкретный процент в специальный пенсионный фонд, которым пенсионер будет пользоваться после выхода на пенсию. Одним из отличий и преимуществ пенсионных накоплений, в отличие от солидарных пенсий – то, что их можно передать по наследству.

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Поэтому именно многоуровневая система должна быть наиболее выгодной для пенсионеров, ведь один уровень дополняет другой и уменьшает риски для человека. В качестве примера, Министерство приводит страны, где отказались от солидарного уровня вообще или существенно его сократили, но проблемы с пенсионным обеспечением остались.

Что такое солидарная пенсия Солидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда, работающие граждане уплачивают взносы в Пенсионный фонд Украины, и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.

Сочетание, когда человек будет получать часть доходов из солидарного уровня, а часть – с накопительного – это более надежная система, чем любой один из уровней,

– отмечают в Минсоцполитики.

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