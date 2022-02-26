Когда мир отключит Россию от SWIFT и что это значит

Западные партнеры обещали применить одну из самых жестких экономических санкций, если Россия нападет на Украину. Продолжается третий день полномасштабной война, а агрессор до сих пор подключен к системе SWIFT.

Вся задержка в Германии и Венгрии

Чтобы отключить Россию от системы, нужно совместное решение стран ЕС. Правда, США оказывают достаточно важное влияние, ведь 40% платежей происходят именно в долларах США.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Если еще несколько дней назад решение об отключении России от SWIFT казалось маловероятным, теперь Украине удается убедить все больше международных партнеров. По состоянию на 25 февраля 4 страны были против (Италия, Германия, Кипр и Венгрия). Две из четырех стран уже изменили свое решение.

Это начало новой страницы в истории наших государств – Украины и Италии. Только Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС,

– написал президент Зеленский в твиттере.

Двумя странами, которые пока тормозят отключение России от системы SWIFT, являются Венгрия и Германия. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что она не хочет, чтобы отключение от SWIFT повлияло на обычных жителей государства-агрессора.

"Если, например, внучка живет в Европе и захочет перевести деньги своей бабушке, даже если это звучит незначительно, она не сможет сделать перевод. А вот те, кто ответственен за пролитие крови, будут иметь пути и средства, несмотря на это проводить свои финансовые операции", – сказала Бербок.

Однако источники Bloomberg объясняют мотивацию Германии по-другому. Некоторые западные партнеры, особенно Германия, переживают за влияние на собственную экономику. Они ведь зависимы от нефти и газа из России, а отключение от системы SWIFT усложнит проведение платежей за поставку российских нефти и газа.

В любом случае Украина активно убеждает международных партнеров прибегнуть к этой санкции. И с каждым наступлением врага шансы на отключение возрастают.

Я не буду дипломатическим по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!,

– написал Кулеба в твиттере.

Что такое SWIFT SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов. Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.

Какие последствия ощутит Россия после отключения

Отключение России от сети повлечет за собой серьезные проблемы в ее экономике, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам.

Запрет усложнит русским компаниям и обыденным гражданам платить за импортируемые продукты либо получать средства за экспорт продуктов. Больше всего это ударит по нефтегазовому сектору. Это также ограничит возможность россиян инвестировать или брать ссуды за рубежом.

У России есть альтернативы:

использовать другие каналы для перевода средств и обрабатывать платежи через банки, не наложенные санкции;

использовать собственную платежную систему SPFS.

Но ни один из способов не обеспечит и около того объема транзакций и безопасности, которые предлагает система SWIFT.

Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение,

– заявил Зеленский.

Какие санкции мир уже принял

Совместно страны ЕС, США, Япония, Великобритания и другие приняли следующие санкции:

Блокировка экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;

Санкции на крупнейшие российские банки;

Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;

Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом.

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