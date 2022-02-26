Вся задержка в Германии и Венгрии
Чтобы отключить Россию от системы, нужно совместное решение стран ЕС. Правда, США оказывают достаточно важное влияние, ведь 40% платежей происходят именно в долларах США.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Если еще несколько дней назад решение об отключении России от SWIFT казалось маловероятным, теперь Украине удается убедить все больше международных партнеров. По состоянию на 25 февраля 4 страны были против (Италия, Германия, Кипр и Венгрия). Две из четырех стран уже изменили свое решение.
Это начало новой страницы в истории наших государств – Украины и Италии. Только Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС,
– написал президент Зеленский в твиттере.
Двумя странами, которые пока тормозят отключение России от системы SWIFT, являются Венгрия и Германия. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что она не хочет, чтобы отключение от SWIFT повлияло на обычных жителей государства-агрессора.
"Если, например, внучка живет в Европе и захочет перевести деньги своей бабушке, даже если это звучит незначительно, она не сможет сделать перевод. А вот те, кто ответственен за пролитие крови, будут иметь пути и средства, несмотря на это проводить свои финансовые операции", – сказала Бербок.
Однако источники Bloomberg объясняют мотивацию Германии по-другому. Некоторые западные партнеры, особенно Германия, переживают за влияние на собственную экономику. Они ведь зависимы от нефти и газа из России, а отключение от системы SWIFT усложнит проведение платежей за поставку российских нефти и газа.
В любом случае Украина активно убеждает международных партнеров прибегнуть к этой санкции. И с каждым наступлением врага шансы на отключение возрастают.
Я не буду дипломатическим по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!,
– написал Кулеба в твиттере.
Что такое SWIFTSWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов. Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.
Какие последствия ощутит Россия после отключения
Отключение России от сети повлечет за собой серьезные проблемы в ее экономике, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам.
Запрет усложнит русским компаниям и обыденным гражданам платить за импортируемые продукты либо получать средства за экспорт продуктов. Больше всего это ударит по нефтегазовому сектору. Это также ограничит возможность россиян инвестировать или брать ссуды за рубежом.
У России есть альтернативы:
- использовать другие каналы для перевода средств и обрабатывать платежи через банки, не наложенные санкции;
- использовать собственную платежную систему SPFS.
Но ни один из способов не обеспечит и около того объема транзакций и безопасности, которые предлагает система SWIFT.
Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение,
– заявил Зеленский.
Какие санкции мир уже принял
Совместно страны ЕС, США, Япония, Великобритания и другие приняли следующие санкции:
- Блокировка экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;
- Санкции на крупнейшие российские банки;
- Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;
- Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом.
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