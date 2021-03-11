В феврале стоимость отопления в жилых домах Киева выросла в среднем на 2 гривны за 1 квадратный метр. В КП "Киевтеплоэнерго" отметили, что рост цен состоялось из-за того, что киевляне потребили на 6% больше тепла из-за снижения среднемесячной температуры воздуха.

Почему заплатили больше

В Киеве среднемесячная температура в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2 градуса по Цельсию. В феврале среднемесячная температура составила – 4,7 градуса по Цельсию, отметила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", добавив, что это самый низкий показатель за последние два года. Поэтому в результате такой температуры стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 метр квадратный.

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От чего зависят объемы потребления тепла

В Киевтеплоэнерго объяснили практически приведя пример многоквартирного дома в Голосеевском районе, который в январе потребил 104,09 Гкал, то в феврале – 111,49 Гкал. Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью в 56,1 квадратных метров в январе составило 1,1407 Гкал, а в феврале – 1,2208 Гкал.

Поэтому при неизменном утвержденном тарифе жители этой квартиры в феврале оплатят на 132 гривны больше, то есть 2019 гривен вместо 1887 гривен, которые платили в январе.

Как самостоятельно проверить объемы потребления тепла

Сравнить объемы потребления тепла своего дома с домами, где приняты меры по энергоэффективности, можно с помощью сайта teplo.org.ua. Киевтеплоэнерго уверяет, что на сайте содержится вся имеющаяся информация о городских программы энергоэффективности, условий участия в них и о достигнутых результатах.

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