Результаты исследования

Согласно исследованию, в рамках отчета ВООЗ, было опрошено 83 тысячи участников из 57 стран, в том числе и из Украины. Отмечается, что каждый второй человек умеренно или в значительной степени придерживается взглядов ейджизма. В Украине наблюдается высокий уровень возрастной дискриминации на уровне 5%, средний уровень – 26% и высокая толерантность к представителям старшего возраста на уровне 69% среди населения.

К теме Возраст – приговор: почему работодатели неохотно нанимают опытных работников

Ситуация с эйджизмом в мире

Испания

В одной из стран ЕС, Испании, молодые кандидаты, несмотря на одинаковые характеристики в резюме, получали преимущество перед старшими работниками. 28-летних кандидатов приглашали на собеседование на 77% чаще, чем тех, кому уже исполнилось 38 лет.

В Швейцарии:

53% работников разного возраста считают, что старших коллег труднее научить,

52% считают, что старшие коллеги менее заинтересованы в сложных задачах на работе.

Как эйджизм влияет на экономику

Игнорирование проблемы возрастной дискриминации может негативно влиять не только на экономику, но и на социально-демографическую ситуацию в странах, отметили ВООЗ. Согласно оценкам экспертов, во всем мире около 6,33 миллиона случаев депрессии могут быть следствием ейджизма, причем в менее развитых странах такое случается в 6 раз чаще. Глобальные экономические потери от депрессивных и тревожных расстройств ВООЗ оценивает в триллион долларов ежегодно.

Сколько стоит эйджизм обществу

В Глобальном отчете ВООЗ отмечает, что в США годовые расходы 2020 года, через эйджизм составляли на 63 миллиарда долларов больше. Согласно с оценками, в Австралии, если занятость людей, старше 55 лет увеличится на 5%, то это обогатит национальную экономику на 48 миллиардов долларов.

В настоящее время существует ограниченное количество данных и информации об экономических расходы ейджизма, и необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания его экономического влияния, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, рассказали в ВОЗ.