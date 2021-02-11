Цены на продукты в Украине в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года. Подорожание отдельных продуктов питания, топлива и табачных изделий, а также дальнейший рост потребительского спроса формировали проинфляционное давление.

В Нацбанке отметили, что январский локдаун не имел существенного влияния на динамику цен.

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Почему выросли цены

►Продовольственные товары

Цена на подсолнечное масло выросла из-за низкого урожая подсолнечника и повышения мировых цен на масличные культуры. Это сказалось на стоимости продуктов его переработки: майонеза и спредов.

Высокие цены на сырье и энергетические ресурсы ускорили подорожание мучных и макаронных изделий, а также мясных продуктов.

Сыры, рис и продукты из рыбы подорожали из-за ослабления гривны и значительного потребительского спроса.

►Непродовольственные товары

Стоимость бытовой техники, фармацевтической продукции и автомобилей продолжила ускоряться. Однако снижение цен на электронику несколько замедлилось. Кроме того, в январе медленнее дешевела одежда и обувь. Это связывают с влиянием сезонной зимней распродажи на цены в январе, который перенесли из локдаун.

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►Услуги

Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат ускорили подорожание туристических услуг, аренды жилья и технического обслуживания автомобилей.

Однако темпы роста цен на медицинские и стоматологические услуги, услуги кинотеатров и ресторанов не ускорились. Это связано с уменьшением посещений этих учреждений из-за локдауна.

►Сырые продукты питания

На подорожание яиц повлиял рост производственных расходов.

Сахар и мука – высокие мировые цены и плохой урожай сахарной свеклы и пшеницы.

Фрукты – сокращение запасов.

►Административно регулируемые цены

Плановое повышение акцизов привело к удорожанию табачных изделий.

Цены на алкоголь выросли из-за повышения минимальных цен на игристые вина.

Из-за отмены льготного тарифа для домохозяйств ожидаемо подорожала электроэнергия.

Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.

Обратите внимание! Учитывая влияние низких прошлогодних урожаев, подорожание энергоресурсов и дальнейший рост потребительского спроса, в первой половине 2021 года потребительские цены продолжат расти.

В дальнейшем влияние проинфляционных факторов будет ослабевать. Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция,

– заявили в НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что к концу 2021 года инфляция вырастет до 7%. Однако уже в первой половине 2022 года показатель вернется к целевому диапазону – 5%.