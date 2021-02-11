Почему в январе выросли цены на продукты: ответ НБУ
Цены на продукты в Украине в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с декабрем прошлого года. Подорожание отдельных продуктов питания, топлива и табачных изделий, а также дальнейший рост потребительского спроса формировали проинфляционное давление.
Источник:НБУ
В Нацбанке отметили, что январский локдаун не имел существенного влияния на динамику цен.
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Почему выросли цены
►Продовольственные товары
Цена на подсолнечное масло выросла из-за низкого урожая подсолнечника и повышения мировых цен на масличные культуры. Это сказалось на стоимости продуктов его переработки: майонеза и спредов.
Высокие цены на сырье и энергетические ресурсы ускорили подорожание мучных и макаронных изделий, а также мясных продуктов.
Сыры, рис и продукты из рыбы подорожали из-за ослабления гривны и значительного потребительского спроса.
►Непродовольственные товары
Стоимость бытовой техники, фармацевтической продукции и автомобилей продолжила ускоряться. Однако снижение цен на электронику несколько замедлилось. Кроме того, в январе медленнее дешевела одежда и обувь. Это связывают с влиянием сезонной зимней распродажи на цены в январе, который перенесли из локдаун.
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►Услуги
Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат ускорили подорожание туристических услуг, аренды жилья и технического обслуживания автомобилей.
Однако темпы роста цен на медицинские и стоматологические услуги, услуги кинотеатров и ресторанов не ускорились. Это связано с уменьшением посещений этих учреждений из-за локдауна.
►Сырые продукты питания
- На подорожание яиц повлиял рост производственных расходов.
- Сахар и мука – высокие мировые цены и плохой урожай сахарной свеклы и пшеницы.
- Фрукты – сокращение запасов.
►Административно регулируемые цены
- Плановое повышение акцизов привело к удорожанию табачных изделий.
- Цены на алкоголь выросли из-за повышения минимальных цен на игристые вина.
- Из-за отмены льготного тарифа для домохозяйств ожидаемо подорожала электроэнергия.
- Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.
В дальнейшем влияние проинфляционных факторов будет ослабевать. Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция,
– заявили в НБУ.
В Нацбанке прогнозируют, что к концу 2021 года инфляция вырастет до 7%. Однако уже в первой половине 2022 года показатель вернется к целевому диапазону – 5%.
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