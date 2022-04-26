Почему гривна стремительно укрепляется по отношению к евро: объяснение эксперта

С начала войны официальный курс гривны по отношению к евро укрепился почти на 2 гривны или на 5%. Почему это произошло и какой на самом деле наличный курс, рассказываем в материале 24 канала.

В начале полномасштабной войны – 24 февраля – НБУ принял решение о фиксировании курса доллара и евро по отношению к гривне:

курс доллара установили на уровне 29,25 гривны за доллар;

а курс евро – 33,17 гривны за евро.

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Насколько "справедливыми" были эти отметки тогда – вопрос не совсем уместен. Ведь рыночный процесс курсообразования практически был приостановлен. Что в условиях войны было совершенно верным решением. Анна Золотько Директор департамента казначейства Юнекс Банка

Евро держался на отметке 33,17 гривны в течение месяца, а 23 марта НБУ "отпустил" курс. В результате курс гривны начал укрепляться вплоть до 31,45 гривны за евро, по состоянию на 26 апреля. Последний раз гривна была такой крепкой относительно евро еще в середине января.

Почему курс гривны по отношению к евро укрепился

На украинском валютном рынке основной валютой является американский доллар. Соответственно курс гривны относительно евро напрямую зависит от того, каким является курс евро относительно доллара на международном валютном рынке, то есть от котировок пары евро / доллар.

24 февраля пара доллар / евро торговалась на уровне 1,134 доллара за евро. Поэтому, считая от зафиксированного курса доллара по отношению к гривне (29,25) и получалось, что стоимость евро составляет 33,17 гривны за евро.

Сейчас на международном рынке котировки пары доллар / евро опустились до уровня 1,07 доллара за евро, что и привело к укреплению официального курса гривны к евро.

Поэтому причина укрепления курса гривны не в том, что сама гривна стала крепче, а в том, что евро обесценился по отношению к доллару.

Насколько отличается наличный курс от официального

Война России против Украины сильно отразилась на всем европейском регионе. Так, евро и фунт стерлингов упали до своего двухлетнего минимума по отношению к американскому доллару, по данным DailyFX

По словам Анны Золотько, на сером наличном рынке стоимость евро составляет 35,70 – 36,30 гривны за евро.

Это наиболее релевантная оценка "настоящего" курса. Хотя и она вряд ли может считаться точной, ведь в условиях существующих ограничений на безналичном рынке выяснить действительную стоимость иностранной валюты просто невозможно.

– подчеркивает банкир.

Она объясняет, что ограниченное предложение приводит к дисбалансу и оказывает дополнительное давление на курс.

По словам Золотько, сейчас нельзя говорить о справедливых уровнях курсов валют, поскольку Украина в состоянии войны, экономика ослаблена и работает в основном на военные нужды и потребности критической необходимости людей. Справедливый курс может определить только свободный рынок.

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