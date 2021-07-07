Гибридное авто приводится в движение с помощью двух или более двигателей – внутреннего сгорания и электрического. Поэтому в нем есть преимущества и недостатки обоих двигателей. Рассмотрим их на примере Hyundai TUCSON Hybrid.

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Динамика

Электрический двигатель развивает максимальный крутящий момент уже со старта, однако на большей скорости он теряет динамику. Поэтому старт на электроавтомобилях кажется достаточно быстрым. Современные бензиновые двигатели развивают наибольшую мощность и крутящий момент в диапазоне от 1500 до 4500 оборотов в минуту. Поэтому для достижения наилучших динамических показателей их надо "крутить". Сочетание этих двух моторов делает разгон более динамичным и плавным.

Например, Hyundai TUCSON Hybrid приводится в движение бензиновым двигателем 1,6 GDI Smartstream и электромотором мощностью 44,2 кВт, работает от литий-ионного аккумулятора 1,49 кВт-час. Вместе они выдают 230 л. с. и 350 Нм. Даже более объемный 2,0-литровый бензиновый двигатель на Hyundai TUCSON выдает мощность 156 л. с. и максимальный крутящий момент в 192 Нм.

Когда бензиновое авто ускоряется, двигателю сперва нужно выйти на диапазон оборотов с максимальным крутящим моментом, а это для данного ДВС 4500 об/мин На это уходят драгоценные секунды. Зато у Hyundai TUCSON Hybrid при резком старте включаются два двигателя. Сначала автомобиль полностью использует крутящий момент электромотора, а затем – бензиновика. Таким образом на разгон до 100 км/ч гибрида TUCSON требуется всего 8 секунд, а бензиновой версии – 11,4 с. Разница очевидна. Даже большинство электроавтомобилей не могут похвастаться такой динамикой.

Так же гибрид имеет преимущество в эластичности, когда нужно перегнать грузовик на трассе. Когда включаются два двигателя, скорость увеличивается мгновенно, без задержки на переключение передач.



Гибрид Hyundai TUCSON Hybrid динамически ускоряется с любой скорости / Фото 24 канала

Расход топлива

На первый взгляд может показаться, что два двигателя используют больше энергии, однако это не так. Например, на современном гибриде Hyundai TUCSON Hybrid система работает таким образом, что горючего расходуется очень мало. Электрический двигатель питается от встроенного тягового аккумулятора (это совсем другая сеть, чем 12-вольтовая для питания электрооборудования авто). Тяговую батарею обычного гибрида можно подзарядить от электросети, она получает заряд во время движения автомобиля.

Например, когда авто движется с небольшой скоростью или тормозит, используется энергия рекуперации. В пробке во время остановки или медленном движении ДВС не работает – экономит топливо. Зато энергия, которую тратит электромотор на это движение, является по сути бесплатной, ведь ДВС отдает неиспользованную энергию. Таким образом, если у бензиновых версий за счет постоянных разгонов и бесполезной работы во время остановок наибольший расход топлива обнаруживается именно в городских условиях, то у гибрида – наоборот. В городе он тратит меньше всего, а на трассе, где постоянно работает бензиновый двигатель – столько же или несколько больше. Например, расход топлива Hyundai TUCSON Hybrid в городе составляет 4,3–5,3 литра, а на трассе 4,6–5,0 л. Бензиновые модели потребляют в городе в два раза больше топлива.

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Конечно, электроавтомобиль еще более выгоден – он не расходует горючего вовсе. Зато стоимость километра пробега у него зависит от места зарядки аккумулятора. Если заряжаться от домашней розетки действительно выгодно, то при заправке на быстрых "чарджерах" экономия сойдет на нет.

Экология

Если бы большинство автомобилей в наших городах имели электрический или гибридный привод, то воздух на перекрестках и у светофоров был бы намного чище. Ведь во время остановки гибридного авто ДВС останавливается, поэтому он не выбрасывает никаких выхлопных газов. А поскольку общий расход топлива существенно меньше, чем у бензиновых версий, то и вредных веществ гибрид выбрасывает меньше. Впрочем, электронный автомобиль, конечно, здесь вне конкуренции – 0% вредных выбросов (если только со старта не жечь резину).



Когда Hyundai TUCSON Hybrid тормозит, он заряжает аккумулятор / Фото 24 канала

Запас хода

Пожалуй, наиболее существенная причина медленного перехода человечества на электрические авто – небольшой запас хода на одном заряде. Даже самые дорогие электроавтомобили сейчас не в состоянии без дозарядки проехать, скажем из Киева в Одессу или Львов. Бензиновые или дизельные авто имеют запас хода в 600– 1000 км, поэтому им такие вояжи не страшны даже тогда, когда по дороге не будет ни одной заправки.

Еще одно предостережение – время. Чтобы зарядить электроавтомобиль, надо более часа, а полный бак бензина заливают за несколько минут. Гибридные авто еще более "дальнобойные", чем бензиновые, и сравниваются по этому показателю с дизелями, которые постепенно уходят в прошлое. Ведь бак у гибрида чаще всего аналогичен по объему бензиновой версии, поэтому за счет меньшего "аппетита" пробег на нем всегда больше.

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Стоимость эксплуатации и перепродажи

Конечно, гибридные авто несколько дороже бензиновых. Однако во время эксплуатации они экономят топливо владельцу. А затраты на техническое обслуживание аналогичны бензиновым версиям – современные гибридные системы практически не требуют регламентных работ. Зато за счет рекуперации тормозные механизмы у гибридов изнашиваются медленнее. Наиболее приятный момент – при перепродаже гибридные авто всегда дороже своих аналогов с ДВС. А вот с электроавтомобилями так не всегда – новые намного дороже гибридов и версий с ДВС, а на вторичном рынке их цена зависит от остаточной емкости батареи.



Владельцу не стоит самостоятельно обслуживать гибрид, некоторые агрегаты здесь под высоким напряжением – они обозначены оранжевым цветом / Фото 24 канала​

Вывод

В современных условиях именно гибридные версии автомобилей обеспечивают наибольший комфорт, небольшой расход топлива, солидный запас хода и приятную стоимость эксплуатации. Да, они несколько дороже авто с ДВС, зато дешевле электроавтомобилей. В то же время доступный кредит, как, например у Hyundai TUCSON Hybrid, и высокая стоимость перепродажи полностью перекрывает эти недостатки.