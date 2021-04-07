Спотовые цены на газ в Европе достигли своего максимума за последние два месяца в связи с понижением температуры. Согласно с прогнозами синоптиков, низкая температура продержится до 8 апреля 2021 года с ночными похолоданиями до нуля градусов по Цельсию.

Повышение цены на газ

В начале текущего 2021 года средняя цена контракта "на день вперед" на голландском хабе TTF составляла около 220 долларов за тысячу кубометров, что было рекордной ценой начиная с февраля 2019 года. Контракт по поставке 7 апреля 2021 года на TTF подорожал до 249 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, что является максимальным значением с 9 февраля 2021 года.

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Средняя цена контракта "на день вперед" за тысячу кубометров газа: 218 долларов – в марте,

219 долларов – в феврале,

257 долларов – в январе.

Газовая компания Европы

Европа еще в конце марта 2021 года открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам придется компенсировать рекордный отбор за минувшую морозную зиму – из ПХГ было поднято почти 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда кубометров газа больше, чем годом ранее.

Поставки газа в апреле

Кроме того, поставки сжиженного природного газа на рынок Европы продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки по апрель 2021 года отстают от среднего уровня за апрель 2020 года лишь на 6%. Важно отметить, что разрыв сокращается каждый день.

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