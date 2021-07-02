Цена газа в Европе стремительно растет: причины повышения стоимости

В Европе уже третий день подряд спотовая цена газа стабильно увеличивается на 4% в сутки. Рост цены наблюдается с момента неудачного большого аукциона на бронирование украинских газотранспортных мощностей на июль.

Дефицит газа в июле 2021 года

В Европе ожидают обострения дефицита газа в июле и на это есть несколько причин:

С 6 по 10 июля магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает за сутки около 100 миллионов кубометров газа, остановится.

С 13 по 23 июля будет проходить ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 миллионов кубометров в сутки).

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Где брали газ во время ремонта в 2019 – 2020 годах

До 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала-Европы" "Газпром" (MOEX: GAZP) увеличивал прокачки газа через Украину.

В 2020 году єто не произошло в первый раз и все недопоставки были компенсированы отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, поскольку ПХГ Европы были переполнены.

Почему в 2021 году цена газа подорожала и возник дефицит

В 2021 году ситуация противоположная – наполненность хранилищ ЕС на минимальном уровне за всю историю наблюдений. Согласно с данным Gas Infrastructure Europe по итогам 30 июня она составляет 47,46%, что на 15,21 пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

Аукцион 29 июня 2021 года: чем он показателен

На аукционе 29 июня на дополнительные прерывные мощности на транзит через Украину на июль участники рынка следили с особым вниманием. Поскольку отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе предоставила спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет их третий день подряд. На аукционе было выставлено 64 миллионов кубометров в сутки.

Позиция украинской и российской стороны

По поводу аукциона 29 июня генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отметил, в комментарии изданию Financial Times, что Европа не должна идти по этому ценовому шантажу "Газпрома", а Дефицит поставок в Европу – искусственно созданная проблема.

Генеральный директор ООО "Газпром экспорт" и заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в комментарии относительно украинских аукционов на мощности ответила, что "Газпром" выполняет все заявки клиентов компании.

Цена газа на европейских хабах

Цена газа по снабжению в пятницу на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке 450 долларов за тысячу кубометров. Кривая цены газа за последние три дня представляет собой необычное зрелище – прямая, идет вверх под углом 45%.