Колабс банковской системы
Также аль-Фалахи рассказал, что сейчас в Афганистане происходит только вывод средств, а большинство банков не функционируют и не предоставляют полного объема услуг. Экономика Афганистана уже находилась в довольно шатком положении еще до захвата власти талибами, отмечают эксперты BBC.
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От чего зависит экономика Афганистана
Во Всемирном банке отмечают, что экономика Афганистана сильно зависит от иностранной помощи, ведь около 40% ее ВВП поступает от международной помощи.
Напомним, что после прихода к власти талибов Запад заморозил международные средства. Речь идет об активах Всемирного банка и МВФ. Господин аль-Фалахи говорит, что это побуждает талибов искать другие источники финансовой поддержки.
Остановка траншей от Всемирного банка и МВФ
- Международный валютный фонд 19 августа приостановил доступ Афганистана к ресурсам.
- Также Афганистан не получит от Фонда 460 миллионов долларов, которые предусмотрели по распределению 650 миллиардов долларов для поддержки мировой экономики.
- Между тем от перевода траншей в Афганистан отказался и Всемирный банк, который хочет "наблюдать за ситуацией". В 2020 году 43% ВВП Афганистана составляли деньги, полученные в качестве финансовой помощи, от которой Афганистан зависим.
- В Белом доме отметили, что представители "Талибана" не смогут получить доступ к любым резервам Афганистана, которые расположены на территории США.
- Согласно последнему финансовому отчету, золотовалютные резервы центрального банка Афганистана (DAB) оценивается в 10 миллиардов долларов.
Китай хочет помочь Афганистану
В издание Global Times, которое подконтрольно власти Китая, указывали на потенциал сотрудничества с Афганистаном и желании Поднебесной помочь в восстановлении экономики.
Китай уже пообещал 200 миллионов китайских юаней (около 31 миллиона долларов) помощи, включая поставки продуктов питания и вакцины против коронавируса.
Также "Талибан" испытывает сейчас давление касательно решения экономических проблем внутри страны.
Недостаточность продовольствия в стране
Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что только 5% домохозяйств в Афганистане имеют достаточно пищи ежедневно. Половина опрошенных заявили, что хотя бы раз за последние две недели у них полностью заканчивалась еда.
Какие страны готовы рассмотреть возможность сотрудничества
США заявили, что хотя они готовы рассмотреть возможность сотрудничества с талибами и это будет зависеть от некоторых предварительных условий, включая отношение режима к женщинам и меньшинствам.
Господин аль-Фалахи настаивает, что несмотря на заявления талибов касательно того, что женщинам запрещено работать "некоторое время", женщины в его банке возвращаются к работе.
Среди женщин был какой-то страх, они не приходили в офисы, но теперь постепенно они начали приходить в офис,
– рассказывает аль-Фалахи.
"Талибан" стремится показать современное и реформированное лицо
В интервью BBC премьер-министр Пакистана Имран Хана сказал, что "Талибан" пытается показать миру более современное и реформировано лицо, по сравнению с тем, как они вели себя в последний раз, когда были у власти – своего рода "Талибан 2.0".
Однако женские группы и правозащитные организации указывают на огромную разницу между тем, что говорили талибы, и реальностью на местах, когда многим женщинам и девушкам сейчас не позволяют ходить в школу или на работу.
Главное о запретах "Талибана"
- После захвата власти Афганистана "Талибаном", террористы начали унижать права женщин. В частности, девочкам запретили ходить в школу после 7 класса.
- В стране значительно вырос уровень насилия и количество изнасилований.
- В сентябре женщины вышли на протест, чтобы защитить свои права. Однако их разогнали палками.
- Талибы ликвидировали министерство по делам женщин, а на его базе создали министерство по пропаганде добродетели и избежанию пороков.