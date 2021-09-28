Также аль-Фалахи рассказал, что сейчас в Афганистане происходит только вывод средств, а большинство банков не функционируют и не предоставляют полного объема услуг. Экономика Афганистана уже находилась в довольно шатком положении еще до захвата власти талибами, отмечают эксперты BBC.

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Во Всемирном банке отмечают, что экономика Афганистана сильно зависит от иностранной помощи, ведь около 40% ее ВВП поступает от международной помощи.

Напомним, что после прихода к власти талибов Запад заморозил международные средства. Речь идет об активах Всемирного банка и МВФ. Господин аль-Фалахи говорит, что это побуждает талибов искать другие источники финансовой поддержки.

Остановка траншей от Всемирного банка и МВФ