Она будет предоставлять услуги по транспортировке дизтоплива по трубопроводу "Самара – Западное направление", который называют "трубой Медведчука". Об этом издание сообщает со ссылкой источник в "Укртранснафте".

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"Укртранснафта" подписала контракт с STEL Energy

Контракт подписали в августе, и компания уже должна была начать поставку топлива. Однако это невозможно сделать потому, что нет разрешений на открытие и эксплуатацию таможенных складов для хранения нефтепродуктов на территории ЛПДС "Новоград-Волынский" и ЛПДС "5С".

Нарушение условий контракта со SNEL Energy Ltd за задержку оформления Гостаможслужбой соответствующих разрешительных документов ведет к негативным последствиям, в том числе в виде убытков за содержание арестованного имущества "Прикарпатзападтранс",

– говорится в сообщении.

По информации источника, все остальные документы уже есть.

Коротко о "трубе Медведчука"