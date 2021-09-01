Она будет предоставлять услуги по транспортировке дизтоплива по трубопроводу "Самара – Западное направление", который называют "трубой Медведчука". Об этом издание сообщает со ссылкой источник в "Укртранснафте".
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"Укртранснафта" подписала контракт с STEL Energy
Контракт подписали в августе, и компания уже должна была начать поставку топлива. Однако это невозможно сделать потому, что нет разрешений на открытие и эксплуатацию таможенных складов для хранения нефтепродуктов на территории ЛПДС "Новоград-Волынский" и ЛПДС "5С".
Нарушение условий контракта со SNEL Energy Ltd за задержку оформления Гостаможслужбой соответствующих разрешительных документов ведет к негативным последствиям, в том числе в виде убытков за содержание арестованного имущества "Прикарпатзападтранс",
– говорится в сообщении.
По информации источника, все остальные документы уже есть.
Коротко о "трубе Медведчука"
- 19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- В связи с ними, в государственную собственность возвращали Нефтепровод "Самара – Западное направление" – так называемую "трубу Медведчука".
- В апреле 2021 года стало известно, что на управлении нефтепровод "Самара – Западное направление" две компании. Обе являются украинскими.