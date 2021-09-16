По опыту Исландии: готовы ли украинские предприниматели к 4-дневной рабочей неделе

Первыми, кто уже ввел 4-дневную рабочую неделю, стала Исландия. Сокращение они тестировали почти 5 лет.

К испытаниям привлекли более 2 500 работников, в том числе дошкольных учебных заведений, больниц, социальных служб и офисных работников крупных компаний. Результаты их действительно впечатлили.

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Результаты испытаний

Производительность труда оставалась неизменной, а в некоторых случаях даже повышалась. Поэтому работаешь меньше, а получаешь даже больше. По словам психолога Натальи Ремесник, говорится не только о деньгах.

Многие люди в течение рабочей недели из-за выгорания, усталости не на 100% отдаются работе. Если рабочая неделя сокращается – эффективность увеличивается,

– объяснила Ремесник.

Действительно все участники тестового режима рассказали, что чувствовали меньший стресс и у них существенно снизился риск профессионального выгорания. В то же время здоровье, качество жизни и отношение к работе улучшились. Так они смогли больше времени проводить с семьями и заниматься своими хобби.

Уже сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или уже работает меньше часов, или пока в процессе получения права на сокращение своего рабочего времени.

Такой эксперимент по внедрению 4-дневного рабочего графика в стране продлится 3 года.

Перейдет ли Украина на 4-дневную рабочую неделю: смотрите видео

Готова ли Украина к такой инициативе

Чтобы узнать, готовы ли наши работодатели к таким изменениям, аналитики сайта для поиска работы в Украине и мире Jooble провели собственное исследование.

"Мы провели опрос среди 345 украинских работодателей. Согласно опросу, 71% из них готовы попробовать перейти на 4-дневную рабочую неделю", – рассказала директор по персоналу Оксана Огнева.

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Те компании, которые не готовы переходить на новый режим, говорят, что это не только уменьшит их доходы, но и уменьшит контроль за работой сотрудников. Более того, согласно исследованиям и сами украинцы пока не очень готовы отдыхать в свободные от работы дни.

Что говорят эксперты

Финансовый эксперт Олег Пендзин считает, что Украина не введет такую ​​инициативу, ведь в Госбюджете на такие эксперименты нет денег.