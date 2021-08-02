По льготным правилам растаможили более 17 тысяч "евроблях": на сколько обогатился бюджет

В Украине владельцы автомобилей на еврономерах смогли растаможить более 17 тысяч автомобилей. Сделали они это за 1,5 месяца льготного периода.

Больше всего авто в июле растаможили на Закарпатской таможне. Там украинскую регистрацию получили более 2700 "євроблях".

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В целом рекордсменами по количеству растаможенных авто стали сразу 5 областей. Среди них:

Закарпатская таможня – 2797 автомобилей;

Киевская таможня – 1 539 автомобилей;

Одесская таможня – 1487 автомобилей;

Черновицкая таможня – 1455 автомобилей;

Львовская таможня – 804 автомобиля.

Вследствие этого в госбюджет Украины попали более 600 миллионов гривен.

Что означает льготное растаможивание

Еще в середине июня в Украине начал действовать льготный период растаможки "евроблях". Владельцы автомобилей с иностранными номерами с 15 июня начали оформлять свое транспортное средство за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тысяч гривен.

Из-за того, что упрощенное таможенное оформление является временной процедурой, многие владельцы "евроблях" поторопились. Поэтому они заплатили меньшую сумму налогов, сборов и других обязательных платежей.

На такое оформление государство выделило 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий срок продлили до 8 февраля 2022 года.