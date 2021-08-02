Больше всего авто в июле растаможили на Закарпатской таможне. Там украинскую регистрацию получили более 2700 "євроблях".
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В целом рекордсменами по количеству растаможенных авто стали сразу 5 областей. Среди них:
- Закарпатская таможня – 2797 автомобилей;
- Киевская таможня – 1 539 автомобилей;
- Одесская таможня – 1487 автомобилей;
- Черновицкая таможня – 1455 автомобилей;
- Львовская таможня – 804 автомобиля.
Вследствие этого в госбюджет Украины попали более 600 миллионов гривен.
Что означает льготное растаможивание
Еще в середине июня в Украине начал действовать льготный период растаможки "евроблях". Владельцы автомобилей с иностранными номерами с 15 июня начали оформлять свое транспортное средство за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тысяч гривен.
Из-за того, что упрощенное таможенное оформление является временной процедурой, многие владельцы "евроблях" поторопились. Поэтому они заплатили меньшую сумму налогов, сборов и других обязательных платежей.