По динамике роста доходов мы опережаем россиян, – Фурса

Правительство имеет амбициозные планы по увеличению минимальной зарплаты в Украине. Впрочем, реальных предпосылок для этого пока нет.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он добавил, что несмотря на этот рост наших доходов заметно опережает Россию.

Внимание Планы амбициозные, предпосылок нет, – Фурса о росте минимальной зарплаты

По его словам, для запланированного роста "минималки" все же могут быть определенные перспективы.

У нас доходы постоянно растут, начиная с 2016 года. Если посмотреть на реальную динамику, мы значительно опережаем тех же россиян,

– подчеркнул Фурса.

Впрочем, как он отметил, нельзя просто так увеличить минимальную зарплату почти вдвое, при том, что в экономике не происходит особых изменений. "Это означает просто популизм", – считает Фурса.

. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен.

"Одно дело, когда мы быстро растем, другое – когда стараемся опередить все возможные уровни", – подытожил банкир.

Фурса о повышении "минималки": смотрите видео

Доходы россиян упали

С 2014 года реальные доходы россиян уменьшились на 10,6%. Об этом сообщили в российском РБК со ссылкой на данные Росстата.

В частности, только за 2020 год доходы упали на 3,5%.

До этого – с 2014 по 2017 год – реальный показатель постоянно уменьшался. За эти годы минимальный рост произошел лишь в 2018 – всего на 0,1%.

Доходы украинцев