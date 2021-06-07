По динамике роста доходов мы опережаем россиян, – Фурса

Правительство имеет амбициозные планы по увеличению минимальной зарплаты в Украине. Впрочем, реальных предпосылок для этого пока нет.
Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он добавил, что несмотря на этот рост наших доходов заметно опережает Россию.
Внимание Планы амбициозные, предпосылок нет, – Фурса о росте минимальной зарплаты
По его словам, для запланированного роста "минималки" все же могут быть определенные перспективы.
У нас доходы постоянно растут, начиная с 2016 года. Если посмотреть на реальную динамику, мы значительно опережаем тех же россиян,
– подчеркнул Фурса.
Впрочем, как он отметил, нельзя просто так увеличить минимальную зарплату почти вдвое, при том, что в экономике не происходит особых изменений. "Это означает просто популизм", – считает Фурса.Справка. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен.
"Одно дело, когда мы быстро растем, другое – когда стараемся опередить все возможные уровни", – подытожил банкир.
Фурса о повышении "минималки": смотрите видео
Доходы россиян упали
- С 2014 года реальные доходы россиян уменьшились на 10,6%. Об этом сообщили в российском РБК со ссылкой на данные Росстата.
- В частности, только за 2020 год доходы упали на 3,5%.
- До этого – с 2014 по 2017 год – реальный показатель постоянно уменьшался. За эти годы минимальный рост произошел лишь в 2018 – всего на 0,1%.
Доходы украинцев
- Правительство планирует повысить минимальную зарплату в Украине. Бюджетная декларация предусматривает увеличение минималки до 6 700 грн с 2022 года, до 7 176 гривен с 2023 года. В начале 2024 года она должна составлять 7 665 гривен.
- По данным Госстата, с марта 2020 по март 2021 года реальная заработная плата украинцев выросла на 9,5%.
- На доходы украинцев в последнее время повлиял коронавирус. Так, 37,3% наших граждан утверждают, что с начала пандемии у них уменьшилась зарплата. Еще 53,6% ответили, что их доходы не изменились, и 3,3% – что они выросли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные "Центром Разумкова" с 21 по 26 мая 2021 года.