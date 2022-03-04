По 6,5 тысячи: украинцы, которые не работают из-за войны, получат помощь
Источник:телеграм-канал "Україна 24"
Украинцам, потерявшим работу вследствие агрессии России против Украины, выплатят пособие в размере минимальной зарплаты. Это 6 500 гривен.
Об этом сообщил министр экономики Сергей Марченко. Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная. Из-за этого президентом была введена инициатива единовременного пособия.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Важно, что это касается только наемных работников и ФЛП в городах или селах, где ведутся боевые действия.
Там, где сейчас идут боевые действия, каждый наемный работник или ФЛП, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен. Выплаты будут происходить без всяких условий,
– сказал Зеленский.