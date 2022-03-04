Об этом сообщил министр экономики Сергей Марченко. Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная. Из-за этого президентом была введена инициатива единовременного пособия.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Важно, что это касается только наемных работников и ФЛП в городах или селах, где ведутся боевые действия.

Там, где сейчас идут боевые действия, каждый наемный работник или ФЛП, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен. Выплаты будут происходить без всяких условий,

– сказал Зеленский.

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