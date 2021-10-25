Плохо думали летом, – Фурса о необходимости закупки электроэнергии из России и Беларуси
Источник:24 канал
Украина плохо думала летом. Поэтому теперь наше государство должно закупать электроэнергию у Беларуси и России.
Из-за плохой ситуации с электроэнергией наше правительство должно было выбрать между двумя вариантами. Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Украина была бы вынуждена либо делать отключения, либо закупать электроэнергию в Беларуси, то есть это означает, что и в России.
Думать нужно было раньше, летом,
– подчеркнул Фурса.
Он отметил, что тогда у нас оставались очень низкие цены на электроэнергию, и бизнес не закупал уголь, ведь считал, что это ему не выгодно.
"Тогда уголь подорожал, но популистски держалась низкая цена внутри страны", – сказал Фурса.
Более того, мы так или иначе будем закупать у России, например, уголь для металлургии. Это неприятная история. Но мы сейчас в той ситуации, когда это уже вынужденный шаг. И альтернативы этому шагу пока нет.
Украина покупает электроэнергию у России
- Еще весной президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым остановил импорт электроэнергии из Беларуси и России.
- Национальная комиссия продлила соответствующий запрет до 1 ноября. Но власти решили возобновить импорт ресурса из-за энергетического кризиса.
- По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, в Украине гораздо лучше ситуация с импортом, чем в Литве.