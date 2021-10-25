Из-за плохой ситуации с электроэнергией наше правительство должно было выбрать между двумя вариантами. Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Обратите внимание Украина не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, – СМИ

Украина была бы вынуждена либо делать отключения, либо закупать электроэнергию в Беларуси, то есть это означает, что и в России.

Думать нужно было раньше, летом,

– подчеркнул Фурса.

Он отметил, что тогда у нас оставались очень низкие цены на электроэнергию, и бизнес не закупал уголь, ведь считал, что это ему не выгодно.

"Тогда уголь подорожал, но популистски держалась низкая цена внутри страны", – сказал Фурса.

Более того, мы так или иначе будем закупать у России, например, уголь для металлургии. Это неприятная история. Но мы сейчас в той ситуации, когда это уже вынужденный шаг. И альтернативы этому шагу пока нет. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Украина покупает электроэнергию у России