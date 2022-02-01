Новые тарифы
Тариф на газ
Для украинцев продолжат действовать в феврале годовой и месячный тарифы на газ. Если годовой будет действовать без изменений до конца мая, то месячное предложение поставщики традиционно обновили.
- Месячный тариф в феврале – от 7,788 до 57,50 гривны за кубометр газа.
- Годовой тариф – от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа.
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Также напомним, что для людей, которые стали клиентами поставщика последней надежды, еще с декабря прошлого года будет действовать льготная цена в 7,99 гривны за кубометр газа.
Цена пластикового пакета
С 1 февраля за полиэтиленовые пакеты украинцам придется платить. Их стоимость составит:
- 2 гривны (без ручек и с боковыми складками),
- 2,5 гривны (с ручками и без боковых складок),
- 3 гривны (с ручками и боковыми складками).
Штрафы за игнорирование запрета
Конечно предусмотрены и штрафы, которыми будут наказывать нарушителей. Поэтому за распространение пластиковых пакетов придется заплатить от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен, в случае повторного правонарушения – до 34 тысяч гривен.
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Новые правила въезда в Европу
Совет Европейского союза согласовал новые рекомендации для туристов по въезду в страны ЕС. Будут учитывать статус человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, говорится в сообщении Совета ЕС.
С 1 февраля основаниями для въезда на территорию ЕС будут считаться:
- сертификат о прививке вакциной, одобренной на европейском уровне, при условии, что с момента последней дозы прошло не менее 14 и не более 270 дней, или если турист имеет бустерную прививку;
- отрицательный результат ПЦР-теста, который турист должен получить не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, отметим, что также подходит и отрицательный результат экспресс-теста на антиген, который действителен в течение 24 часов;
- справка о выздоровлении с пометкой, что с даты первого положительного результата теста прошло не более 180 дней.
В феврале изменились правила въезда на территорию ЕС / Фото Shutterstock
Однако новые правила будут касаться не всех и будут исключения, говорится о таких категориях:
- путешественники со специальным статусом, такие как медицинские работники, дипломаты, сезонные работники, исследователи здравоохранения и т. д.;
- люди, путешествующие по трансграничной маятниковой миграции (ежедневно или еженедельно пересекают границу по дороге на работу и домой);
- дети до 12 лет.
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Сокращение срока действия COVID-сертификатов
Европейская комиссия 21 декабря сократила срок действия COVID-сертификатов с 12 до 9 месяцев (то есть 270 дней). Новые правила начнут действовать уже с 1 февраля 2022 года. Также Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует бустерные дозы вакцины против COVID-19 через шесть месяцев после курса вакцинации.
Сертификат будет оставаться в силе еще на три месяца после упомянутых шести, чтобы это учли во время проведения кампаний по вакцинации в странах-членах ЕС, и их граждане получили доступ к бустерным дозам препарата,
– говорится в сообщении Еврокомиссии.
Отображение бустерных доз в COVID-сертификате
Также ЕС обновил правила отображения бустерных доз в COVID-сертификате. Если человек получил две прививки, а затем третью бустерную, в сертификате будет сделана пометка 3/3. Если же человеку вводили однодозовую вакцину или одну дозу двухдозовой вакцины, будет пометка 2/1.
Регистрация на ВНО
С 1 февраля 2022 года начнется регистрация участия в ВНО для будущих абитуриентов вузов. Продлится она до 30 марта этого года. Первое тестирование запланировано на 23 мая, а последнее – на 17 июня. График проведения тестирований будет следующим:
- 23 мая состоится тестирование по физике;
- 25 мая – по химии;
- 31 мая – украинский язык и украинский язык и литература;
- 3 июня – математика и математика (задача уровень стандарт);
- 6 июня – испанский, немецкий, французский языки;
- 7 июня – английский язык;
- 10 июня – история Украины;
- 14 июня – география;
- 17 июня – биология.
С 1 февраля 2022 года в Украине начнется регистрация участия в ВНО / Фото 24 канала, Валентины Полищук
Карантинные ограничения
Несмотря на высокий уровень заболеваемости ковидом, министр здравоохранения рассказал, что общенационального локдауна в Украине не будет, даже если 15 областей будут красными. Поэтому в Украине продолжит действовать адаптивный карантин.
Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили волны,
– пояснил Ляшко.
Вместе с тем министр посоветовал перейти на дистанционное образование в учебных заведениях. Несмотря на то, что начальные школы даже в красной зоне могут работать очно, в некоторых городах учеников 1 – 4 классов перевели на онлайн-обучение. Среди городов, где школьников перевели на дистанционное обучение, оказались: Ровно, Херсон, Одесса, Львов, Черновцы, Житомир, Кременчуг.
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Согласно письму, МОН рекомендует:
- в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;
- в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;
- в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года.
Бумажный больничный
С 1 февраля в Украине перестанут выдавать бумажные больничные даже в отдельных случаях, об этом говорится на сайте Минздрава. Напомним, что еще с 1 октября прошлого года все учреждения здравоохранения начали выдавать электронные больничные. Конечно были исключения в некоторых случаях, однако с февраля они утратят свою силу.
С 1 февраля в Украине перестанут выдавать бумажные больничные / Фото Shutterstock
Выходные и праздничные дни в феврале
В феврале государственных праздников не будет. Однако среди интересных дат, которые украинцы обычно не оставляют без внимания, к примеру День сурка или День святого Валентина. В день сурка, основываясь на его поведении, составляют прогноз погоды на весну.
Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – зима рано закончится и скоро наступит весна. А вот если сурок пугается своей тени и залезает в нору – зима продлится еще 6 недель. Подробнее обо всех праздничных днях в феврале, рассказывали здесь.