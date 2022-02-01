Новые тарифы

Тариф на газ

Для украинцев продолжат действовать в феврале годовой и месячный тарифы на газ. Если годовой будет действовать без изменений до конца мая, то месячное предложение поставщики традиционно обновили.

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Также напомним, что для людей, которые стали клиентами поставщика последней надежды, еще с декабря прошлого года будет действовать льготная цена в 7,99 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание! Тарифы по водоснабжению и водоотведению, теплу и транспортировке газа останутся неизменными. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь.

Цена пластикового пакета

С 1 февраля за полиэтиленовые пакеты украинцам придется платить. Их стоимость составит:

2 гривны (без ручек и с боковыми складками),

2,5 гривны (с ручками и без боковых складок),

3 гривны (с ручками и боковыми складками).

Штрафы за игнорирование запрета

Конечно предусмотрены и штрафы, которыми будут наказывать нарушителей. Поэтому за распространение пластиковых пакетов придется заплатить от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен, в случае повторного правонарушения – до 34 тысяч гривен.

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Обратите внимание! Запрет не будет касаться биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда, для которых пакет будет считаться, как первичная упаковка. Их планируют запретить после 2023 года.

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Новые правила въезда в Европу

Совет Европейского союза согласовал новые рекомендации для туристов по въезду в страны ЕС. Будут учитывать статус человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, говорится в сообщении Совета ЕС.

С 1 февраля основаниями для въезда на территорию ЕС будут считаться:

сертификат о прививке вакциной, одобренной на европейском уровне, при условии, что с момента последней дозы прошло не менее 14 и не более 270 дней, или если турист имеет бустерную прививку;

вакциной, одобренной на европейском уровне, при условии, что с момента последней дозы прошло не менее 14 и не более 270 дней, или если турист имеет бустерную прививку; отрицательный результат ПЦР-теста , который турист должен получить не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, отметим, что также подходит и отрицательный результат экспресс-теста на антиген, который действителен в течение 24 часов;

, который турист должен получить не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, отметим, что также подходит и отрицательный результат экспресс-теста на антиген, который действителен в течение 24 часов; справка о выздоровлении с пометкой, что с даты первого положительного результата теста прошло не более 180 дней.

В феврале изменились правила въезда на территорию ЕС / Фото Shutterstock

Важно! Выше упомянутая информация должна быть подтверждена действующими цифровыми сертификатами ЕС. Тех, кто не будет иметь такого сертификата, могут обязать пройти ПЦР или экспресс-тестирование до или после прибытия в ЕС в течение 24 часов.

Однако новые правила будут касаться не всех и будут исключения, говорится о таких категориях:

путешественники со специальным статусом, такие как медицинские работники, дипломаты, сезонные работники, исследователи здравоохранения и т. д.;

люди, путешествующие по трансграничной маятниковой миграции (ежедневно или еженедельно пересекают границу по дороге на работу и домой);

дети до 12 лет.

Обратите внимание! Выше перечисленные правила только рекомендации Совета ЕС и каждая страна сама устанавливает правила въезда иностранцев.

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Сокращение срока действия COVID-сертификатов

Европейская комиссия 21 декабря сократила срок действия COVID-сертификатов с 12 до 9 месяцев (то есть 270 дней). Новые правила начнут действовать уже с 1 февраля 2022 года. Также Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует бустерные дозы вакцины против COVID-19 через шесть месяцев после курса вакцинации.

Сертификат будет оставаться в силе еще на три месяца после упомянутых шести, чтобы это учли во время проведения кампаний по вакцинации в странах-членах ЕС, и их граждане получили доступ к бустерным дозам препарата,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отображение бустерных доз в COVID-сертификате

Также ЕС обновил правила отображения бустерных доз в COVID-сертификате. Если человек получил две прививки, а затем третью бустерную, в сертификате будет сделана пометка 3/3. Если же человеку вводили однодозовую вакцину или одну дозу двухдозовой вакцины, будет пометка 2/1.

Регистрация на ВНО

С 1 февраля 2022 года начнется регистрация участия в ВНО для будущих абитуриентов вузов. Продлится она до 30 марта этого года. Первое тестирование запланировано на 23 мая, а последнее – на 17 июня. График проведения тестирований будет следующим:

23 мая состоится тестирование по физике;

25 мая – по химии;

31 мая – украинский язык и украинский язык и литература;

3 июня – математика и математика (задача уровень стандарт);

6 июня – испанский, немецкий, французский языки;

7 июня – английский язык;

10 июня – история Украины;

14 июня – география;

17 июня – биология.

С 1 февраля 2022 года в Украине начнется регистрация участия в ВНО / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Карантинные ограничения

Несмотря на высокий уровень заболеваемости ковидом, министр здравоохранения рассказал, что общенационального локдауна в Украине не будет, даже если 15 областей будут красными. Поэтому в Украине продолжит действовать адаптивный карантин.

Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили волны,

– пояснил Ляшко.

Вместе с тем министр посоветовал перейти на дистанционное образование в учебных заведениях. Несмотря на то, что начальные школы даже в красной зоне могут работать очно, в некоторых городах учеников 1 – 4 классов перевели на онлайн-обучение. Среди городов, где школьников перевели на дистанционное обучение, оказались: Ровно, Херсон, Одесса, Львов, Черновцы, Житомир, Кременчуг.

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Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года.

Бумажный больничный

С 1 февраля в Украине перестанут выдавать бумажные больничные даже в отдельных случаях, об этом говорится на сайте Минздрава. Напомним, что еще с 1 октября прошлого года все учреждения здравоохранения начали выдавать электронные больничные. Конечно были исключения в некоторых случаях, однако с февраля они утратят свою силу.

С 1 февраля в Украине перестанут выдавать бумажные больничные / Фото Shutterstock

Выходные и праздничные дни в феврале

В феврале государственных праздников не будет. Однако среди интересных дат, которые украинцы обычно не оставляют без внимания, к примеру День сурка или День святого Валентина. В день сурка, основываясь на его поведении, составляют прогноз погоды на весну.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – зима рано закончится и скоро наступит весна. А вот если сурок пугается своей тени и залезает в нору – зима продлится еще 6 недель. Подробнее обо всех праздничных днях в феврале, рассказывали здесь.

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