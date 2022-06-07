Платить за российский газ в рублях вероятно согласились компании восьми стран Европы

С 31 марта Россия требует от иностранных компаний оплачивать поставленный газ в рублях. Многие европейские трейдеры отказались идти на ультиматум Кремля, из-за чего "Газпром" прекратил поставлять им энергоресурс.

Вместе с тем ряд компаний из по меньшей мере 8 стран Европы продолжают получать поставки российского газа, что может свидетельствовать об их переходе на "новую схему", продиктованную Кремлем. Платежные механизмы пока не публичны, поэтому нарушают ли такие транзакции напрямую введенные ЕС против России санкции – неизвестно.

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Какие компании продолжили получать российский газ после ультиматума Кремля

Согласно российскому приказу от 31 марта, иностранные предприятия должны оплачивать поставки природного газа в рублях. Для этого нужно открывать в "Газпромбанке" два счета – в евро или долларах, а также в рублях .

По схеме, сначала компании вносят средства в европейской или американской валютах, после чего происходит конвертация в российскую валюту . После этого эти средства вносят на открытый компанией счет в рублях и уже оттуда совершают транзакцию по уплате за газ российскому "Газпрому".

Как известно, многие европейские компании продолжили платить "Газпрому". Не понятно, использовали ли они для уплаты рублевые счета , впрочем, поставка российского газа продолжается до сих пор для таких компаний:

MVM (Венгрия);

VNG, RWE, Uniper (Германия);

Engie (Франция);

Eni (Италия);

OMV (Австрия);

CEZ (Чехия);

Geoplin (Словения);

SPP (Словакия).

Заметим, что Великобритания , в свою очередь, разрешила компаниям заключать соглашения с "Газпромбанком" до 31 мая этого года, то есть платить за российский ресурс через попавший под санкции страны банк (в отличие от ЕС в британском санкционном списке "Газпромбанк" уже присутствует).

Официально отказавшиеся платить за газ в рублях компании

Кстати, те компании, которые официально отказались платить за поставки российского газа в рублях, перестали получать ресурс от "Газпрома". Продавать газ Кремль прекратил таким европейским предприятиям:

PGNiG (Польша) – с 27 апреля;

"Булгаргаз" (Болгария) – с 27 апреля;

Gasum (Финляндия) – с 21 мая;

GasTerra (Нидерланды) – с 31 мая;

Shell Energy (Германия) – с 31 мая.

Добавим, что компании стран Балтии – Amber Grid (Литва), Eesti gas (Эстония) и JSC Conexus Baltic Grid (Латвия) – самостоятельно приняли решение прекратить закупку газа у России , предварительно обеспечив ресурс в своих хранилищах на два месяца.

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