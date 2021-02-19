Верховная Рада 19 февраля одобрила за основу законопроект о платежном рынке в Украине. Если инициативу в дальнейшем поддержат, платежные услуги станут качественнее.

Законопроект №4364 поддержали 277 нардепов.

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Что предусматривает законопроект

Инициатива определяет общий порядок осуществления платежных операций в Украине. В частности, и тех, что начинаются или заканчиваются в Украине.

Также законопроект устанавливает перечень услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и категории тех, кто может их предоставлять.

Какие финансовые услуги существуют

Документ предусматривает 9 платежных услуг: 7 финансовых и 2 нефинансовых.

Кроме того, планируют установить требования к авторизации тех, кто эти услуги предоставляет. Предусмотрят создание и деятельность малых платежных учреждений. Требования к ним упростят.

К слову, небанковские учреждения смогут выполнять платежные операции без участия в платежных системах.

Электронные деньги и платежные карты

Согласно законопроекту, выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие учреждения, которые будут оказывать платежные услуги. Конечно, они должны иметь соответствующую лицензию.

Таким образом надеются, что условия предоставления платежных услуг будут прозрачнее.

Усиление ответственности за мошенничество

Кроме этого, хотят усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и доступом к счетам.

Требования к безопасности платежных операций повысят. Например, те, которые касаются необходимости использования поставщиками услуг усиленной аутентификации пользователей.

Кстати Платежные услуги в Украине станут качественнее благодаря новому регулированию, – НБУ