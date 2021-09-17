В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide.

До этого "НоваПей" использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер. Став участником МПС Visa и MasterCard, "НоваПей" может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета Новой почты для наших клиентов,

– прокомментировал Андрей Кривошапко, СЕО "НоваПей".

По его словам, такой шаг стал свидетельством надежности и доверия компании "НоваПей" со стороны международных брендов.