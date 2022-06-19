Все платежки можно будет увидеть в режиме онлайн с 20 июня, обещают в компании. Там объясняют: из-за войны значительно увеличилось количество бытовых потребителей.
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"Нефтегаз" обслуживает более 8 миллионов домохозяйств
Из-за военных действий большинство поставщиков голубого топлива не могут выполнять свои функции, так что с 1 мая 2022 года их взял на себя "Нафтогаз Украины". Компания обслуживает 8,8 миллиона украинских домохозяйств. Поэтому счета сформируют с опозданием.
Печатные платежки будут доставлены после 25 июня. Однако это касается только тех регионов, где нет боевых действий.
Как получить лицевой счет новым пользователям:
- Необходимо перейти в чатбот GASUA. Он доступен в вайбере и телеграмме.
- Там нужно ввести ЭИС-код, состоящий из 16 символов.
- Этот код можно найти в счетах за распределение или поставку газа, в контакт-центре облгаза или в личном кабинете.
- Зная счет, можно зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua.
- Уже там можно получить квитанцию и оплатить.
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У новых клиентов сохраняются льготы
В "Нефтегазе" говорят, что у новых клиентов сохраняются предварительные льготы и субсидии. За 1 кубометр газ они будут платить 7 гривен 96 копеек.