Кабинет Министров может снова ввести единую платежку за газ – она будет включать и цену на газ и тариф за транспортировку. Об этом рассказал руководитель Минэнерго Юрий Витренко.

Кроме этого Витренко рассказал о других планах правительства в области энергетики и тарифов.

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О платежках за газ: правительство планирует их объединить

Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение,

– написал Витренко в фейсбуке.

Он уточнил, что при этом тариф на распределение не должен быть "в одних регионах выше, чем тариф в других регионах".

Напомним, еще 24 декабря 2019 Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты транспортировки газа. С 1 января 2020 украинцы получают две квитанции – отдельно за газ и его доставку.

О каких еще планах Министерства энергетики рассказал Витренко

Минэнерго будет делать фокус на защите уязвимого потребителя и честной конкуренции на энергорынке.

Речь о "справедливых и понятных тарифах" и оказании помощи от государства всем, кто в ней нуждается – через субсидии или гранты на энергоэффективность.

Для этого, например, в правительстве думают о введении ограничения наценки монополистов на розничном рынке. "Для потребителей это означает меньшие цены", – утверждает Витренко.

Тем не менее "лучшим вариантом" Юрий Витренко считает "ситуацию, когда львиная доля людей имеют такой доход и получают такую ​​платежку, что им не нужна субсидия".

Прежде всего государство должно создавать условия для увеличения реальных доходов граждан и упреждать злоупотребления на рынке,

– подытожил исполняющий обязанности министра.