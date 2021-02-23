Платежки за газ для украинцев могут снова объединить в одну, – Витренко
Кабинет Министров может снова ввести единую платежку за газ – она будет включать и цену на газ и тариф за транспортировку. Об этом рассказал руководитель Минэнерго Юрий Витренко.
Источник:фейсбук Юрия Витренко
Кроме этого Витренко рассказал о других планах правительства в области энергетики и тарифов.
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О платежках за газ: правительство планирует их объединить
Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение,
– написал Витренко в фейсбуке.
Он уточнил, что при этом тариф на распределение не должен быть "в одних регионах выше, чем тариф в других регионах".
Напомним, еще 24 декабря 2019 Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила порядок оплаты транспортировки газа. С 1 января 2020 украинцы получают две квитанции – отдельно за газ и его доставку.
О каких еще планах Министерства энергетики рассказал Витренко
Минэнерго будет делать фокус на защите уязвимого потребителя и честной конкуренции на энергорынке.
- Речь о "справедливых и понятных тарифах" и оказании помощи от государства всем, кто в ней нуждается – через субсидии или гранты на энергоэффективность.
- Для этого, например, в правительстве думают о введении ограничения наценки монополистов на розничном рынке. "Для потребителей это означает меньшие цены", – утверждает Витренко.
Тем не менее "лучшим вариантом" Юрий Витренко считает "ситуацию, когда львиная доля людей имеют такой доход и получают такую платежку, что им не нужна субсидия".
Прежде всего государство должно создавать условия для увеличения реальных доходов граждан и упреждать злоупотребления на рынке,
– подытожил исполняющий обязанности министра.
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