В частности, это касается британской сети гостиниц InterContinental Hotels Group.

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Сеть гостиниц из Британии корректирует свою работу в России

InterContinental Hotels Group решили заморозить будущие инвестиции в Россию и открытие новых отелей под своим брендом на территории государства-агрессора. Очевидно, что главная причина – это решение Россией циничной войны в Украине.

Британская компания решила закрыть свой корпоративный офис в Москве. При этом сеть готова продолжать поддерживать своих работников в России. О закрытии гостиниц на территории Российской Федерации было принято следующее решение: