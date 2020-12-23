Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря проголосовал за постановление, которое устанавливает размер разовой платы за проезд по автодорогам. Говорится только о тех дорогах, которые построенны на условиях концессии.

Правительство установило максимальный размер оплаты. Об этом сообщает 24 канал.

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Ставка платы за проезд 1 километром дороги (в евро):

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей – 0,023 ;

; для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн – 0,023;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн – 0,045 ;

; для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн – 0,133.

Стоимость проезда по автодорогам, которые передали в концессию / Фото Алексея Гончаренко

В концессию планировали передать 6 дорог

Отметим, что еще осенью в Украине планировали передать в концессию 6 автодорог. Это позволит частным инвесторам обновлять и улучшать дорогу. С Дорожного фонда же будут выделять деньги на поддержку инвестора.

По словам главы ведомства Владислава Криклия, говорилось о таких автодорогах:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).

Эти дороги соединяют 10 областей Украины.