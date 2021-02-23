Сотня новых вагонов и заинтересованные иностранные инвесторы: глобальные планы Укрзализныци
Укрзализныця в 2021 году хочет закупить сотню пассажирских вагонов. Также в планах – ремонт около ста железнодорожных станций.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума "Украина 30. Инфраструктура".
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Предусмотрено 4 миллиарда гривен для того, чтобы электрифицировать участки, закупить до 100 пассажирских вагонов и обновить сотню железнодорожных станций,
– сказал Криклий.
Планируют привлечь средства и международных партнеров
Кроме государственных средств, железнодорожники планируют привлечь еще и иностранные, которые могут поступить от международных партнеров. Касается это преимущественно реализации скоростного сообщения.
Инвесторы лишь присматриваются к Украине, – Жмак
Подтвердил возможность привлечения средств инвесторов из Китая, Кореи и Турции и председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак.
Я считаю, что единственным инструментом строительства сетей высокоскоростных поездов является концессия, и для того, чтобы это реализовать, Украине нужен мощный инвестор,
– подчеркнул Жмак.
Однако, по словам председателя правления Укрзализныци, сейчас инвесторы только присматриваются к Украине.
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