Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков рассказал СМИ, что привлечение таких международных платежных систем, как Stripe и PayPal является для Минцифры одной из приоритетных задач. Именно поэтому правительство планирует в ближайшее время провести встречи с руководством компаний.

Планы правительства

В Минцифре отметили, что процессом привлечения платежных систем Stripe и PayPal в Украину министерство занимается в течение последнего года. 6 апреля 2021 года Минцифра, Минфин и Нацбанк во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили план совместных действий по привлечению в Украину крупнейших международных электронных платежных систем.

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Напомним! Глава Минцифры Михаил Федоров 3 марта 2021 заявил СМИ, что министерство ведет переговоры, по запуску в Украине платежной системы Stripe. Также структура работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal, которой в Украине пока нет.

Шаги на пути к запуску Stripe и PayPal

Прежде всего, представитель Минцифры Брояка отметил, что важным шагом на пути к привлечению платежных систем Stripe и PayPal в Украину является принятие ряда законодательных изменений. В частности, принятие законопроекта №4364, в котором учтено директиву ЕС PSD2, поскольку она является важной для деятельности таких компаний.

Чем важен законопроект №4364 Сейчас в Украине урегулированным есть только один вид платежных услуг – финансовая услуга по переводу средств. Другие же определенные законом подходы к регулированию перевода средств являются устаревшими и не соответствуют мировым тенденциям и международным практикам.

Проект Закона Украины "О платежных услугах" предлагает ввести девять видов платежных услуг, семь из которых являются финансовыми платежными услугами, а две – нефинансовыми, что распространены в государствах ЕС.

Также представителям PayPal профильное министерство предоставляет всю необходимую информацию об украинском рынке и развитие cashless в Украине.

В дальнейших планах – встреча с руководством компаний PayPal и Stripe,

– отметил Борняков.

Статистика Минцифры по поводу платежных систем в Украине

По данным министерства, в 2020 году только для продажи физических товаров Украинский малый и средний бизнес осуществил около 13 миллионов транзакций на платформе Etsy, на которой можно рассчитываться за товар только с помощью PayPal, на сумму более 450 миллионов долларов.

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