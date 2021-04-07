Stripe и PayPal могут заработать в Украине: как планируют привлечь платежные системы
Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков рассказал СМИ, что привлечение таких международных платежных систем, как Stripe и PayPal является для Минцифры одной из приоритетных задач. Именно поэтому правительство планирует в ближайшее время провести встречи с руководством компаний.
Источник:Интерфакс–Украина
Планы правительства
В Минцифре отметили, что процессом привлечения платежных систем Stripe и PayPal в Украину министерство занимается в течение последнего года. 6 апреля 2021 года Минцифра, Минфин и Нацбанк во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили план совместных действий по привлечению в Украину крупнейших международных электронных платежных систем.
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Шаги на пути к запуску Stripe и PayPal
- Прежде всего, представитель Минцифры Брояка отметил, что важным шагом на пути к привлечению платежных систем Stripe и PayPal в Украину является принятие ряда законодательных изменений. В частности, принятие законопроекта №4364, в котором учтено директиву ЕС PSD2, поскольку она является важной для деятельности таких компаний.
Чем важен законопроект №4364Сейчас в Украине урегулированным есть только один вид платежных услуг – финансовая услуга по переводу средств. Другие же определенные законом подходы к регулированию перевода средств являются устаревшими и не соответствуют мировым тенденциям и международным практикам.
Проект Закона Украины "О платежных услугах" предлагает ввести девять видов платежных услуг, семь из которых являются финансовыми платежными услугами, а две – нефинансовыми, что распространены в государствах ЕС.
- Также представителям PayPal профильное министерство предоставляет всю необходимую информацию об украинском рынке и развитие cashless в Украине.
В дальнейших планах – встреча с руководством компаний PayPal и Stripe,
– отметил Борняков.
Статистика Минцифры по поводу платежных систем в Украине
По данным министерства, в 2020 году только для продажи физических товаров Украинский малый и средний бизнес осуществил около 13 миллионов транзакций на платформе Etsy, на которой можно рассчитываться за товар только с помощью PayPal, на сумму более 450 миллионов долларов.
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