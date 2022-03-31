План Путина провалился: России придется отказаться от идеи оплаты за газ в рублях

Российские власти решили прибегнуть к шантажу, заявив, что теперь будут принимать оплату за поставки газа только в рублях. Но европейские страны не поддались этим угрозам, поэтому россиянам пришлось искать выход из ситуации.

Учитывая, что деньги за поставку нефти и газа являются значительным источником наполнения российского бюджета, диктатор России Владимир Путин решил "дать заднюю" в противостоянии по расчетам за газ.

Правительство Германии заявило в среду, что получило заверения от России, что Европе не придется платить за поставки российского газа в рублях. В офисе Олафа Шольца сообщили, что президент России Владимир Путин сказал канцлеру Германии, что европейские компании могут продолжать платить в евро или долларах.

Достойно внимания Мы знали о проблеме еще в 2014, но проигнорировали ее, – Бербок об энергозависимости Германии

При этом Путин предложил еще один вариант, как не выглядеть проигравшим в этой стороне. Он просил, чтобы оплату производили в "Газпром банк", не попавший под санкции, в иностранной валюте. А уж из этого банка деньги перечислялись бы в рублях в Россию.

Однако в Германии не приняли такое предложение. Поэтому предварительные договоренности об оплате в евро остаются в силе.

Россия пыталась перевести на оплату в рубли поставки газа в страны, которые признали "недружественными". Это те страны, которые ввели санкции против России после начала военного вторжения в Украину. Путин пытался обосновать требования России по выплатам в рублях, заявив, что "в нарушение норм международного права государствами-членами Европейского Союза были заморожены валютные резервы Банка России".

Однако страны G7 отклонили требование Москвы платить за газ в рублях, назвав это нарушением контракта. И России таки пришлось отказаться от своей затеи.