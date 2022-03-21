Пятый раунд санкций: ЕС могут наложить эмбарго для российской нефти

Правительства стран Европейского Союза планируют рассмотреть вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию. Все это в связи с ее масштабным вторжением в Украину.

Поэтому теперь для ЕС остается экономически самый трудный выбор – отказаться от российской нефти. Так, правительства ЕС начнут обсуждать этот вопрос между министрами иностранных дел уже в понедельник, 21 марта.

Внимание В Германии считают возможным эмбарго для российской нефти и газа

Позиция стран ЕС

Дипломаты сообщили, что страны Балтии, в частности Литва, настаивают на введении эмбарго в качестве следующего логического шага.

Тогда как Германия пока предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Дело в том, что ЕС полагается на Россию на 40% своего газа, а Германия одна из самых зависимых экономик ЕС. Германия также является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС.

От российской нефти уже отказались Соединенные Штаты и Великобритания, Канада и Австралия, однако не 27 стран ЕС.

Москва предупредила, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побудить ее к закрытию магистрального газопровода в Европу.

Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Предположительно, решающим решением останется за Францией, возглавляющей 6-месячное председательство в ЕС.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть "табу" в отношении санкций.

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