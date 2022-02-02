Пять стран запустили фонд для помощи Украине: какую сумму выделят

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда "Партнерство за сильную Украину". Денежный объем фонда составляет 35 миллионов фунтов стерлингов.

Почему Украине нужен фонд

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что Украине сегодня важна публичная поддержка и доверие партнеров.

Читайте также Швеция предоставит Украине более 5 миллионов долларов помощи

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд сообщил, что существует реальность конфликта, российской оккупации и гибридной войны, которая влияет на украинцев.

Безопасность и стабильность Украины – это наша безопасность и стабильность,

– подчеркнул он.

Министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц подчеркнула, что фонд "Партнерство за сильную Украину" внесет свой вклад в усиление Украины перед лицом российской агрессии.

Первые проекты фонда

Также Верещук поделилась, что фонд имеет на старте 35 миллионов фунтов (почти 1,35 миллиарда гривен) для первых проектов, которые будут направлены на общины, их устойчивость, людей, нуждающихся в поддержке и государства, и международного сообщества.

От себя я как вице-премьер-министр могу пообещать: каждый фунт, вся вложенная энергия и мотивация будут использованы эффективно, мы сделаем все, чтобы наши усилия имели свой результат уже в этом году,

– отметила Верещук.

Бюджет фонда: какую сумму внесут страны

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что партнеры вместе с правительством Украины через этот фонд привержены поддержке пострадавших от российской агрессии на востоке Украины. Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 миллиона фунтов стерлингов в течение 3 лет.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 миллионов долларов.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза подчеркнула, что Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 миллионов канадских долларов, чтобы сдержать эскалацию.

Премьер Великобритании пообещал Украине более 3 миллиардов гривен помощи: смотрите видео