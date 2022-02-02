Почему Украине нужен фонд

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что Украине сегодня важна публичная поддержка и доверие партнеров.

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Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд сообщил, что существует реальность конфликта, российской оккупации и гибридной войны, которая влияет на украинцев.

Безопасность и стабильность Украины – это наша безопасность и стабильность,

– подчеркнул он.

Министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц подчеркнула, что фонд "Партнерство за сильную Украину" внесет свой вклад в усиление Украины перед лицом российской агрессии.

Первые проекты фонда

Также Верещук поделилась, что фонд имеет на старте 35 миллионов фунтов (почти 1,35 миллиарда гривен) для первых проектов , которые будут направлены на общины, их устойчивость, людей, нуждающихся в поддержке и государства, и международного сообщества.

От себя я как вице-премьер-министр могу пообещать: каждый фунт, вся вложенная энергия и мотивация будут использованы эффективно, мы сделаем все, чтобы наши усилия имели свой результат уже в этом году,

– отметила Верещук.

Бюджет фонда: какую сумму внесут страны

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что партнеры вместе с правительством Украины через этот фонд привержены поддержке пострадавших от российской агрессии на востоке Украины. Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 миллиона фунтов стерлингов в течение 3 лет.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 миллионов долларов .

Посол Канады в Украине Лариса Галадза подчеркнула, что Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 миллионов канадских долларов , чтобы сдержать эскалацию.