Пиковые выплаты по госдолгу: сколько Украина должна в 2021 году
Источник:Министерство финансов Украины
В августе и сентябре Украину ждут пиковые выплаты по обслуживанию госдолга. В сентябре они будут самыми большими и достигнут более 100 миллиардов гривен.
Пиковые выплаты по госдолгу
- В августе Украина должна выплатить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 миллиарда гривен.
- В сентябре – 104,9 миллиарда гривен и это самые большие выплаты в этом году.
Интересно Доход госбюджета: на сколько удалось перевыполнить план от начала 2021 годаНапомним, что до конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен.
Внешний госдолг
По внешнему госдолгу нужно оплатить 81,4 миллиарда гривен, из которых:
- 65,1 миллиарда гривен – платежи по погашению долга,
- 16,3 миллиарда гривен – обслуживание долга.
Внутренний госдолг
По внутреннему долгу Украина должна заплатить 23,52 миллиарда гривен:
- 15,09 миллиарда гривен – платежи по погашению,
- 8,43 миллиарда гривен – по обслуживанию.
Привлечение в бюджет от размещения еврооблигаций
- 22 июля Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 миллиардов долларов с доходностью 6,3% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.
- 30 апреля Украина завершила размещение 8-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году. Глава совета НБУ Данилишин перед размещением рассказывал, что, по его мнению, это позволит выполнить 19% годового плана внешних заимствований на 2021 год.
Транш от МВФ
Украина получит до конца августа транш от МВФ вместе с другими 150 странам в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19. Сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов, которые по словам президента Зеленского потратят на преодоление последствий коронакризиса в стране.
Однако, Украина может получить еще один транш в рамках программы соглашения stand-by, если будут проведены определенные реформы. Также в сентябре этого года в Украину прибудет миссия МВФ, о чем стало известно по результатам телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалина Георгиева.