Пиковые выплаты по госдолгу: сколько Украина должна в 2021 году

В августе и сентябре Украину ждут пиковые выплаты по обслуживанию госдолга. В сентябре они будут самыми большими и достигнут более 100 миллиардов гривен.

Пиковые выплаты по госдолгу

В августе Украина должна выплатить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 миллиарда гривен.

В сентябре – 104,9 миллиарда гривен и это самые большие выплаты в этом году.

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Внешний госдолг

, что до конца года нужно заплатить 258 миллиардов гривен.

По внешнему госдолгу нужно оплатить 81,4 миллиарда гривен, из которых:

65,1 миллиарда гривен – платежи по погашению долга,

16,3 миллиарда гривен – обслуживание долга.

Внутренний госдолг

По внутреннему долгу Украина должна заплатить 23,52 миллиарда гривен:

15,09 миллиарда гривен – платежи по погашению,

8,43 миллиарда гривен – по обслуживанию.

Привлечение в бюджет от размещения еврооблигаций

22 июля Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 миллиардов долларов с доходностью 6,3% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 миллиарда долларов.

30 апреля Украина завершила размещение 8-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году. Глава совета НБУ Данилишин перед размещением рассказывал, что, по его мнению, это позволит выполнить 19% годового плана внешних заимствований на 2021 год.

Транш от МВФ

Украина получит до конца августа транш от МВФ вместе с другими 150 странам в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19. Сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов, которые по словам президента Зеленского потратят на преодоление последствий коронакризиса в стране.

Однако, Украина может получить еще один транш в рамках программы соглашения stand-by, если будут проведены определенные реформы. Также в сентябре этого года в Украину прибудет миссия МВФ, о чем стало известно по результатам телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалина Георгиева.