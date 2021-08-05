Пиковые выплаты по госдолгу

  • В августе Украина должна выплатить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 миллиарда гривен.
  • В сентябре – 104,9 миллиарда гривен и это самые большие выплаты в этом году.

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Внешний госдолг

По внешнему госдолгу нужно оплатить 81,4 миллиарда гривен, из которых:

  • 65,1 миллиарда гривен – платежи по погашению долга,
  • 16,3 миллиарда гривен – обслуживание долга.

Внутренний госдолг

По внутреннему долгу Украина должна заплатить 23,52 миллиарда гривен:

  • 15,09 миллиарда гривен – платежи по погашению,
  • 8,43 миллиарда гривен – по обслуживанию.

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Транш от МВФ

Украина получит до конца августа транш от МВФ вместе с другими 150 странам в рамках программы поддержки мировой экономики во время пандемии COVID-19. Сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов, которые по словам президента Зеленского потратят на преодоление последствий коронакризиса в стране.

Однако, Украина может получить еще один транш в рамках программы соглашения stand-by, если будут проведены определенные реформы. Также в сентябре этого года в Украину прибудет миссия МВФ, о чем стало известно по результатам телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалина Георгиева.