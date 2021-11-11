О падении уровня инфляции Национальный банк Украины информирует со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

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Инфляция в Украине замедлилась

По информации регулятора, в октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 10,9%. Для сравнения: в сентябре она составляла 11%. В месячном измерении цены выросли на 0,9%.

Фактическая потребительская инфляция тоже замедлилась, однако была несколько выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2021 года. В НБУ пояснили, что это связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

Как менялись цены на определенные товары и услуги

В дальнейшем росли цены на обработанные непродовольственные товары – до 13,2%. Из-за высоких цен на энергоносители ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции. Цены на крупы выросли в силу торговых ограничений, введенных Россией. В то же время замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло.

Кроме того, ускорился рост стоимости услуг – до 9,6%. Из-за повышения производственных затрат быстрее дорожают услуги заведений быстрого питания, ресторанов, автострахования, парикмахерских, салонов красоты, учреждений культуры и отдыха.

С начала 2021 года на 33,3% подорожало и топливо.

По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться,

– говорится в сообщении.

К слову, октябрьский макропрогноз НБУ предполагает достижение уровня инфляции ниже 10% по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года.