Повышение пенсий будет продолжаться, – Денис Шмыгаль
Во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине проходит индексация пенсий для около 8 миллионов украинцев. Также политик отметил, что правительство планирует и в дальнейшем продолжать политику повышения пенсий.
Источник:Економічна правда
Повышение пенсий
По словам Шмыгаля сейчас в Украине не только происходит индексация пенсий для 8 миллионов людей, но и в среднем повышение пенсионных выплат составляет более 300 гривен.
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Политика повышения пенсий будет продолжаться – только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров,
– отметил Шмыгаль.
Планы на будущее
Действующий премьер в обращении, во время заседания правительства, также отметил, что если украинцы хотят, чтобы их пенсионные выплаты выросли в два, или три раза, то правительству нужен кардинально другой подход. Под другим подходом Шмыгаль имел в виду, в первую очередь, накопительную пенсионную систему.
Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты,
– Шмыгаль.
Правительство считает, что часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет, далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты и когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, такая как сегодня, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета.
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