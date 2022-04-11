Это первые подобные меры с тех пор, как против России было введено 5 пакетов санкции, которые осложнили финансовые операции.

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Первый дефолт среди российских компаний: детали

Комитетом по кредитным деривативам признал открытое акционерное общество "Российская железная дорога" компанией, находящейся в состоянии дефолта, по одному выпуску евробондов.

Комитет определения кредитных деривативов сообщил, что неуплата кредита произошла после просрочки льготного периода. Купон, который компания должна была выплатить 14 марта, не дошел до инвесторов в указанные 10-дневные сроки.

В то же время Министерство финансов России обвинило США и другие страны в попытке спровоцировать дефолт, который станет первым международным долгом более чем за столетие. На прошлой неделе страна была вынуждена выплатить две долларовые облигации рублями, чтобы не нарушать обязательства по выплате задолженностей.