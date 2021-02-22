Программа "Доступная ипотека" начнет действовать уже в начале весны. Первый ипотечный кредит под 7% Минфин обещает выдать вместе с уполномоченными банками уже в начале марта.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Планируют выдать 5 миллиардов гривен кредитов

Всего в профильном ведомстве планируют выдать кредитов на 5 миллиардов гривен. По словам Марченко, ипотекой под 7% смогут воспользоваться 5 тысяч семей.

Шмыгаль пообещал ипотеку под 5%

Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал еще большее снижение ипотечной ставки в Украине. По словам главы правительства, ипотеку можно будет взять даже не под 7, а под 5%.

Приобрести жилье на таких условиях можно будет во второй половине 2021 года. Пока такую ​​возможность изучают вместе со специалистами НБУ.

Обратите внимание! Постановление о снижении ставки кредита правительство утвердило в январе 2021 года. Это Кабмин сделал по просьбе президента Владимира Зеленского.