Первые ипотечные кредиты под 7% смогут выдать в марте, – Минфин
Программа "Доступная ипотека" начнет действовать уже в начале весны. Первый ипотечный кредит под 7% Минфин обещает выдать вместе с уполномоченными банками уже в начале марта.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время форума "Украина 30. Инфраструктура".
Советуем прочитать Переселенцы, военные и медики: кто сможет оформить дешевый лизинг на жилье
Планируют выдать 5 миллиардов гривен кредитов
Всего в профильном ведомстве планируют выдать кредитов на 5 миллиардов гривен. По словам Марченко, ипотекой под 7% смогут воспользоваться 5 тысяч семей.
Шмыгаль пообещал ипотеку под 5%
Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал еще большее снижение ипотечной ставки в Украине. По словам главы правительства, ипотеку можно будет взять даже не под 7, а под 5%.
Приобрести жилье на таких условиях можно будет во второй половине 2021 года. Пока такую возможность изучают вместе со специалистами НБУ.
Кто может воспользоваться ипотечным кредитом под 7%?
Это граждане, которые планируют приобрести как собственную квартиру, так и построить свой дом. Главное, чтобы жилье не было построено до 2015 года.
Данные Офиса Президента
Поделиться новостью