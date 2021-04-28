В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали, что ФЛП, которые находятся в красных зонах уже начали получать обещанные 8 тысяч от государства. В частности, это касается тех предпринимателей, которые подали заявку в первые дни действия программы.

Выплаты ФЛП

Карантинные 8 тысяч для предпринимателей из красных зон

300 тысяч ФЛП и наемных работников уже подали заявку на получение карантинных 8 тысяч, по состоянию на 28 апреля 2021 года.

200 миллионов гривен уже пошли на выплаты, а министр экономики Игорь Перташко заверил, что в дальнейшем процесс будет еще более ритмичным.

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Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону,

– рассказал Игорь Петрашко.

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Дополнительные выплаты из местных бюджетов

В Министерстве экономики отметили, что предприниматели и наемные работники из красных зон также смогут получить дополнительную финансовую помощь из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Как будет происходить процедура, если местное самоуправление примет соответствующее решение для предоставления выплат:

В министерстве рассказали, что никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, достаточно будет регистрации в приложении "Дия".

Далее Минцифра в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений сформирует и передаст местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.

Местные органы власти, руководствуясь имеющейся информации, составят собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.