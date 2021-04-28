Первые ФЛП уже начали получать "карантинные" 8 тысяч, – Петрашко
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали, что ФЛП, которые находятся в красных зонах уже начали получать обещанные 8 тысяч от государства. В частности, это касается тех предпринимателей, которые подали заявку в первые дни действия программы.
Выплаты ФЛП
Карантинные 8 тысяч для предпринимателей из красных зон
- 300 тысяч ФЛП и наемных работников уже подали заявку на получение карантинных 8 тысяч, по состоянию на 28 апреля 2021 года.
- 200 миллионов гривен уже пошли на выплаты, а министр экономики Игорь Перташко заверил, что в дальнейшем процесс будет еще более ритмичным.
Читайте также В "Слуге народа" хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате
Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону,
– рассказал Игорь Петрашко.
Дополнительные выплаты из местных бюджетов
В Министерстве экономики отметили, что предприниматели и наемные работники из красных зон также смогут получить дополнительную финансовую помощь из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.
Как будет происходить процедура, если местное самоуправление примет соответствующее решение для предоставления выплат:
- В министерстве рассказали, что никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, достаточно будет регистрации в приложении "Дия".
- Далее Минцифра в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений сформирует и передаст местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.
Поделиться новостью