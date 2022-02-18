Первые 600 миллионов евро от ЕС: в Минфине рассказали, когда поступят деньги
Евросоюз утвердил выделение Украине макроэкономической помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Первый ее транш Киев получит в конце марта – начале апреля.
Соответствующее заявление о поступлении денег от Евросоюза в Украину 18 февраля во время часа вопросов правительству сделал глава Министерства финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.
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Даты первого транша помощи от ЕС
Марченко отметил, что первый транш макроэкономической помощи от ЕС будет составлять 600 миллионов евро, он – безусловный.
Мы надеемся получить эти деньги в конце марта – начале апреля 2022 года,
– заявил министр.
Он добавил, что второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ, над которыми совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов.
Кроме того, Марченко подчеркнул, что выделение Киеву помощи является "беспрецедентно быстрым".Справка. На днях Европейский парламент поддержал предоставление Украине новой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Денис Шмыгаль поприветствовал такое решение и добавил, что ЕС демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности, экономической и финансовой стабильности Украины.
Возможности привлечения помощи Японии
Ведомство также ведет переговоры с правительством Японии. Говорят о формировании механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой "зеленой" программе с Всемирным банком. "Из займа политики развития, так называемого green DPL", – объяснил глава Минфина.
Стороны обсуждают возможность привлечения от 500 миллионов долларов от Всемирного банка и до 300 миллионов долларов от японского правительства.
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