Соответствующее заявление о поступлении денег от Евросоюза в Украину 18 февраля во время часа вопросов правительству сделал глава Министерства финансов Сергей Марченко, сообщает 24 канал.

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Даты первого транша помощи от ЕС

Марченко отметил, что первый транш макроэкономической помощи от ЕС будет составлять 600 миллионов евро, он – безусловный.

Мы надеемся получить эти деньги в конце марта – начале апреля 2022 года,

– заявил министр.

Он добавил, что второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ, над которыми совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов.

Кроме того, Марченко подчеркнул, что выделение Киеву помощи является "беспрецедентно быстрым".

Справка. На днях Европейский парламент поддержал предоставление Украине новой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Денис Шмыгаль поприветствовал такое решение и добавил, что ЕС демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности, экономической и финансовой стабильности Украины.

Возможности привлечения помощи Японии

Ведомство также ведет переговоры с правительством Японии. Говорят о формировании механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой "зеленой" программе с Всемирным банком. "Из займа политики развития, так называемого green DPL", – объяснил глава Минфина.

Стороны обсуждают возможность привлечения от 500 миллионов долларов от Всемирного банка и до 300 миллионов долларов от японского правительства.

Обратите внимание! Нижняя палата парламента Японии 8 февраля приняла резолюцию относительно Украины. В ней выразили солидарность с украинским народом, а также призвали правительство премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

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