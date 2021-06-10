Об этом информирует компания-оператор Nord Stream 2 AG. Работы по запуску газа могут начать уже 11 июня.
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Морской участок – механически достроен
Морской участок первой нитки "Северного потока-2" механически достроен. Прокладка была завершена 4 июня 2021 года, сегодня осуществлено объединение заключенных со стороны России и Германии морских секций газопровода,
– заявили в компании.
Пусконаладочные работы могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Сейчас продолжается сооружение второй нитки трубопровода.
Проект является оружием Кремля, – Шмигаль
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что проект является оружием Кремля, и его будут использовать, как против Украины, так и против США и Европы. Официальный Киев продолжит настаивать на остановке сооружения "Северного потока-2" и надеется на возвращение американских санкций.
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