Такие данные обнародовал НБУ. Продажа состоялась в течение недели с 4 по 6 января.

Актуально Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 10 января

50 миллионов долларов НБУ продал по лучшему курсу

Из всего объема операций по продаже валюты, 50 миллионов долларов Нацбанк осуществил по лучшему курсу. Оставшиеся 50 миллионов в американской валюте – по единому.

В течение прошлого года НБУ выкупил 3,69 миллиарда долларов

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 миллиарда долларов. В то же время Нацбанк продал – 1,28 миллиарда в американской валюте.

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Ранее НБУ назвал основные риски для экономики Украины:

Военный конфликт с Россией: это привело к давлению на валютном рынке.

Ценовой всплеск в мире.

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