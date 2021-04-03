В первом квартале 2021 года украинский экспорт вырос на 12%
Денис Шмыгаль заявил, что в Украине растет товарооборот. Так, экспорт за первый квартал вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Что заявил Шмыгаль
Премьер-министр отметил, что показатель экспорта вырос по сравнению с прошлым годом несмотря на то, что тогда еще не было кризиса из-за пандемии.
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В какие страны увеличился экспорт:
- В Китай – +55%,
- Великобритании +38%,
- Европейского Союза +17%.
В ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта,
– сказал чиновник.
Он добавил, что инструментом для поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство. Это учреждение, которое помогает экспортерам и страхует их риски.
"Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 миллиарда гривен. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2 – 3%", – подчеркнул Шмыгаль.
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