Денис Шмыгаль заявил, что в Украине растет товарооборот. Так, экспорт за первый квартал вырос на 12% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Что заявил Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что показатель экспорта вырос по сравнению с прошлым годом несмотря на то, что тогда еще не было кризиса из-за пандемии.

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В какие страны увеличился экспорт:

В Китай – +55%,

Великобритании +38%,

Европейского Союза +17%.

В ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта,

– сказал чиновник.

Он добавил, что инструментом для поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство. Это учреждение, которое помогает экспортерам и страхует их риски.

"Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 миллиарда гривен. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2 – 3%", – подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! В течение 2020 года Украина больше всего экспортировала зерно – на 9,4 миллиарда долларов, черные металлы – на 7,7 миллиарда долларов, жиры и масла животного или растительного происхождения – на 5,8 миллиарда долларов. В целом товарооборот в 2020 году уменьшился на 7 миллиардов по сравнению с 2019 годом.