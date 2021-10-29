Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску, вторую заполнят уже в скором времени
Источник:OMV group
Российский газопровод "Северный поток-2" уже на половину готов к запуску. Вторую нитку газопровода до конца года собираются заполнить технологическим газом.
Между тем первая нитка газопровода уже готова к полноценному использованию. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV, ставшей одним из инвесторов трубопровода, Альфред Штерн.
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Первую нить уже можно наполнять топливом
По словам главы одной из крупнейших нефтяных компаний в Центральной Европе, первую нитку уже можно запускать. Что касается второй – она будет готова до конца декабря.
Первая нить была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом,
– отметил он.
Сертификация газопровода "Северный апотик-2": главное
- Прежде чем запуститься, российская труба должна получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Газопровод должен соответствовать правилам Третьего энергопакета. Это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.
- Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым. Принять решение об этом должны до 8 января 2022 года.
- Тем временем одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Он создал давление для того, чтобы начать транспортировку настоящего голубого топлива.