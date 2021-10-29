Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску, вторую заполнят уже в скором времени

Между тем первая нитка газопровода уже готова к полноценному использованию. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV, ставшей одним из инвесторов трубопровода, Альфред Штерн.

Кстати Попросим Германию не принимать решения торопливо, – Кулеба о "Северном потоке-2"

Первую нить уже можно наполнять топливом

По словам главы одной из крупнейших нефтяных компаний в Центральной Европе, первую нитку уже можно запускать. Что касается второй – она будет готова до конца декабря.

Первая нить была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом,

– отметил он.

Сертификация газопровода "Северный апотик-2": главное

Прежде чем запуститься, российская труба должна получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Газопровод должен соответствовать правилам Третьего энергопакета. Это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

"Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым. Принять решение об этом должны до 8 января 2022 года.

Тем временем одну из двух ниток "Северного потока-2" заполнили техническим газом. Он создал давление для того, чтобы начать транспортировку настоящего голубого топлива.

Сообщение о том, что первую нитку уже заполнили техническим газом, появилось еще 18 октября. После того, как благодаря техническому веществу образуется необходимое давление, трубу можно будет наполнить настоящим газом.